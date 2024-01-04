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Білий дім заявив, що США не мають коштів для нової допомоги Україні

Діана Гасюк
glavcom.ua
Білий дім заявив, що США не мають коштів для нової допомоги Україні
Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі
фото з відкритих джерел

Кірбі зазначив, що йому невідомо про жодне «швидке» рішення, яке можна було б зробити, щоб відновити виділення Україні нових пакетів допомоги у сфері оборони

Сполучені Штати вже не мають коштів, щоб надавати Україні нові пакети військової допомоги. Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу.

«Президент США підписав останній пакет допомоги у сфері безпеки, на який ми маємо повноваження щодо коштів. Це все. Нам потрібна додаткова підтримка, щоб ми могли надати Україні додаткову допомогу з безпеки», – заявив Кірбі.

За його словами, щоразу, коли США виділяють один із пакетів військової допомоги, завжди є затримка у кілька днів, якщо не тижнів, тому озброєння з останнього пакету військової допомоги ще не все було доставлено до України.

«Це відбудеться найближчими днями та тижнями. Далі – фінансування відсутнє», – уточнив представник Білого дому.

Кірбі також підкреслив, що йому невідомо про жодне «швидке» рішення, яке можна було б зробити, щоб відновити виділення Україні нових пакетів допомоги у сфері оборони.

Нагадаємо, уже 30 грудня у міністерства оборони США закінчилися кошти на заміну зброї, відправленої в Україну. 

У Верхній палаті Сенату США вважають, що переговори щодо фінансування, яке передбачає кошти для України, мають прогрес, однак голосування за законопроєкт, ймовірно, відбудеться вже наступного року.

Як повідомлялося, Сенат США відклав святкові канікули через переговори щодо допомоги Україні.

Спікер Палати представників Майк Джонсон не підтримав пропозицію щодо продовження на тиждень роботи обидвох палат Конгресу США для ухвалення додаткового фінансування для України перед Різдвом. У Білому домі вважають, що республіканці не повинні повертатися додому на свята, коли ще є важлива робота.

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Теги: переговори озброєння Сенат США президент Україна фінансування

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