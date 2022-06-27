PayPal не братиме комісію з українців: названо термін

За три місяці роботи сервісу українці створили понад 200 тисяч акаунтів

Платіжний сервіс PayPal продовжує безкомісійний період на міжнародні платежі для українців до вересня 2022 року. Про це повідомив у Facebook міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За його словами, за три місяці роботи сервісу українці створили понад 200 тисяч акаунтів, відправили та отримали платежів на понад $200 мільйонів.

«Саме за допомогою PayPal українці можуть підтримувати рідних, які опинилися за кордоном, збирати донати зі всього світу на армію. Впевнений, що нашим наступним кроком має стати запуск PayPal і для бізнес-акаунтів. Це важливо, щоб український бізнес міг розвиватися, а наші інтернет-магазини та виробники могли продавати по всьому світу, приймаючи гроші на PayPal», – написав міністр.

Як зазначили в Мінцифрі, за першими домовленостями всі платежі до 30 червня для українців здійснювалися без комісії. Зараз цей термін продовжено до кінця вересня.

Нагадаємо, від березня в Україні запрацювала платіжна система PayPal.