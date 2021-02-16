Ткаченко не вважає Дубінського елементом російської мережі дезінформації

Перед тим, як Олександр Дубінський та Олександр Ткаченко стали колегами по фракції, обидва працювали на телеканалі «1+1»

Міністр культури зазначив, що ситуація щодо Олександра Дубінського викликає у нього «складні почуття»

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив, що не вважає свого колишнього колегу з фракції «Слуга народу» Олександра Дубінського елементом «російської мережі дезінформації», про що раніше заявляли у США.

В інтерв'ю BBC Ткаченко зазначив, що ситуація щодо Олександра Дубінського викликає у нього «складні почуття», а самого депутата він вважає талановитою людиною.

«Як би ми до нього не ставилися, але талант у нього є. Але з іншого боку, історія з розмовами з приводу американських виборів і так далі, на мій погляд, була досить спірною. Чи є виправданими санкції через це? Мені важко щось сказати», – зазначив міністр.

Окрім того, на думку Ткаченка, Олександр Дубінський не є так званим «елементом російської мережі дезінформації». Про це, обґрунтовуючи введення санкцій проти Дубінського, заявило міністерство фінансів США.

«Знаючи Олександра і його погляди… Не думаю», – прокоментував Ткаченко.

Нагадаємо, перед тим, як Олександр Дубінський та Олександр Ткаченко стали колегами по фракції, обидва працювали на телеканалі «1+1».

Як відомо, Олександра Дубінського виключили з фракції «Слуга народу» 1 лютого.

Дубінський своє виключення з лав парламентської фракції «Слуги народу» вважає безвідповідальним, безпідставним, аморальним і принизливим для країни.

11 січня 2021 року американський уряд запровадив санкції проти Дубінського та інших осіб, які на думку американців є частиною пов’язаної з Росією мережі закордонного впливу.

Під санкції окрім Дубінського потрапили також колишній народний депутат Олександр Онищенко, колишній прокурор Костянтин Кулик, помічники народного депутата Андрія Деркача Антон Симоненко та Дмитро Ковальчук, колишній працівник посольства США в Україні Андрій Теліженко та політолог Петро Журавель.