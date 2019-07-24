Вибори до Ради: Західна Україна змучилася тягнути країну в Європу і пішла туди сама, пішки

Сергій Фурса Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

Сергій Фурса

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кому ж будуть служити декілька сотень людей, які пройшли до Ради під парасолькою відомого бренду

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Судя по результатам выборов, Западная Украина задолбалась тянуть всю страну в Европу и ушла туда сама, пешком.

В целом - все почти по социологии. Поэтому нечему удивляться

Печально, что людей с общими с твоими ценностями оказалось всего 6.3 процента.

С другой стороны - больше 5 процентов, уже что то.

Медведчук и Ко не пугают. Да, неприятно, но кто сомневался в большом месторождении ваты в Украине? Конечно, Медведчук депутат - это неприятно, но вряд ли это даст ему больше влияния или телеэфиров на 112-м. А депутатская неприкосновенность у него будет важна, только если за него таки решат взяться. Ведь этого мистера зло можно обменять на очень многих наших пленных. С другой стороны - если за него решат взяться, то неприкосновенность быстро снимется. А так, да, получат фракцию, заведут несколько десятков упырей в Раду и будут сидеть в своем загончике. Радует, что недоразумение по имени «высокий рейтинг Смешко» оказалось таким коротким. И мы имеем пример худшей инвестиции года - покупка места в «типа проходном». Читайте також На скандальному окрузі Кононенка ніяк не можуть порахувати голоси Сьогодні, 10:06

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