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    Думки вголос

    Вибори до Ради: Західна Україна змучилася тягнути країну в Європу і пішла туди сама, пішки

    • Сергій Фурса

      Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    • Розсилка
    Вибори до Ради: Західна Україна змучилася тягнути країну в Європу і пішла туди сама, пішки

    Кому ж будуть служити декілька сотень людей, які пройшли до Ради під парасолькою відомого бренду

    Мовою оригіналу

    Судя по результатам выборов, Западная Украина задолбалась тянуть всю страну в Европу и ушла туда сама, пешком.

    В целом - все почти по социологии. Поэтому нечему удивляться

    Печально, что людей с общими с твоими ценностями оказалось всего 6.3 процента.
    С другой стороны - больше 5 процентов, уже что то.

    Медведчук и Ко не пугают. Да, неприятно, но кто сомневался в большом месторождении ваты в Украине? Конечно, Медведчук депутат - это неприятно, но вряд ли это даст ему больше влияния или телеэфиров на 112-м. А депутатская неприкосновенность у него будет важна, только если за него таки решат взяться. Ведь этого мистера зло можно обменять на очень многих наших пленных. С другой стороны - если за него решат взяться, то неприкосновенность быстро снимется. А так, да, получат фракцию, заведут несколько десятков упырей в Раду и будут сидеть в своем загончике.

    Радует, что недоразумение по имени «высокий рейтинг Смешко» оказалось таким коротким. И мы имеем пример худшей инвестиции года - покупка места в «типа проходном».

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    Радует, что недоразумение большего масштаба, Олег Ляшко, исчезает с небосклона. Пусть он провел тут пять лет и сделал много гадостей, купил много пожарных машин, но систему Прозорро ему завалить не удалось. Взлёт и паление Ляшко позволяет расчитывать, что спустя 5 лет в бездну канут множество случайных персонажей, которых сейчас вынесло на волне.

    Радует, что второй оппоблок, с кучей мерзавцев, забрал голоса у первого оппоблока, но пролетел. Мелочь, а приятно.

    Полковник, примите мои соболезнования. Очень обидно который раз подряд быть лидером между выборами и аутсайдером на голосовании. Карма.

    Волчиц оказалось не так уж и много, зато бабушек пока хватает. Может еще через 5 лет естественные процессы наконец оставят Юлию Владимировну за бортом и наконец дадут возможность человеку отдохнуть на пенсии.

    И теперь будем посмотреть, какой путь выберет президент. Первый шаг - правительство. Если будет правительство технократов, то будет шаг в верном направлении. И да, хотелось бы именно правительство технократов, а не технократа, во главе людей «от Коломойского и ко». И очень любопытно, кому в итоге будут служить 200 случайно собранных людей, прошедших в парламент под зонтиком бренда.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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