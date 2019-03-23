Перевибори Президента України знаходять відгук в самому серці української революції

Могили бійців української армії Юрія Голуба (22) і Назара Пасельського (21), загиблих на сході. Личаківський цвинтар у Львові, 13 березня 2019 року Фото: Глеб Гараніч, Reuters

Львів, Україна (Reuters) - На кладовищі на Західній Україні високий, сіроволосий чоловік запалює свічки і цілує надгробок свого 35-річного брата Тараса, чия смерть, за його словами, змінила його думку про те, хто повинен виграти президентські вибори цього місяця.

Тарас, волонтер-медик, був убитий в 2015 році, рятуючи поранених солдатів під Дебальцево під час п'ятирічного конфлікту на Сході України проти повстанців, підтриманих Кремлем, сказав його брат Ігор Кончевич.

Він помер за вільну і незалежну Україну, про що їхні діди могли тільки мріяти у радянську епоху, сказав він, і президент Петро Порошенко є найкращим кандидатом, щоб зберегти її на цьому шляху, попри те, що він не поклав край війні, як обіцяв.

«У 2014 році я не голосував за нього», - сказав Ігор, дерматолог, чий підлітковий племінник і племінниця тепер є сиротами. «Тепер (я буду) з однієї причини: він є про-українським, Росія не підтримує його».

Така підтримка могла б допомогти Порошенку, який неодноразово поступався в опитуваннях громадської думки, потрапити у другий тур і потенційно виграти другий термін.

Це свідчить про те, що принаймні на Західній Україні, де рейтинг Порошенка залишається відносно міцним, його протидія Росії і захист армії, церкви і налагодження тісніших зв'язків з Європою і Сполученими Штатами відіграють свою роль.

Це також свідчить про те, що деякі люди готові прийняти будь-яке розчарування, що стосуэться його невдачі завершити війну, підняти рівень життя або ретельно боротися з корупцією, тому що вони вважають його кращим, ніж альтернативи.

На цих виборах на карті стоїть те, яким буде керівництво країни на передовій конфронтації Заходу з Росією, через п'ять років після вуличних протестів Майдану, які повалили дружнього до Росії попередника Порошенко, Віктора Януковича, а також після анексії Криму Росією.

Це країна, яка все ще веде конфлікт у східному регіоні Донбасу, який убив 13 тисяч людей, незважаючи на умовне припинення вогню, обезсилена держава, підтримана західною допомогою та санкціями проти Москви.

Вибори зводилися до гонки трьох ініціатив: кондитерського магната Порошенка, комічного актора Володимира Зеленського і колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, де Порошенко займає другу позицію, а Зеленський є лідером через те, що є новим обличчям і завдяки рішучому неприйнятті корупції.

Саме серце Майдану

Мабуть, не дивно, що прозахідні послання Порошенка резонують у Львові, мальовничому місті з мощених вулиць і центральноєвропейської чарівності, що перебувала під Австрійською імперією до Першої світової війни і географічно ближче до країн Європейського Союзу, ніж до Києва.

Регіон був рушійною силою послідовних революцій, включаючи протести 2014 року на Майдані: за підрахунками Reuters, близько 50 з більш ніж 100 протестуючих, загиблих під час протестів Майдану, були із заходу, 19 з них з самої Львівської області.

Місто надзвичайно україномовне порівняно з російськомовними східними регіонами. Опитування центру SOCIS свідчить про те, що виборці на заході більше піклуються про війну і менше, наприклад, про підвищення тарифів на комунальні послуги, ніж середньостатистичний українець.

Брат Лесі Сеник, 51-річний директор дитячого садка, був одним із загиблих на Майдані, протесті, який був викликаний рішенням Януковича відмовитися від підписання політичної та торговельної угоди з ЄС після тиску з боку Москви.

Жертва її брата, за її словами, означає, що Україна стала належною державою з сильнішою армією і прагненням приєднатися до Європейського Союзу.

Сеник не голосував за Порошенка в 2014 році, але тепер буде. «Я не знаю, хто ще міг би врятувати державу в ті важкі часи, після Майдану і під час війни», - сказала вона. – «Можливо, він не досконалий. Але і ми не святі.»

Клоунам тут не місце

Порошенко отримав рішучу перемогу на виборах 2014 року, але його популярність різко впала.

Він може похвалитися успіхом: він забезпечив українцям безвізовий режим в ЄС. Відбулися реформи, і уряд залишився в програмі допомоги Міжнародного валютного фонду: запевнення для інвесторів.

Порошенко успішно лобіював в Україні створення незалежної від Росії національної православної церкви. Хоча він не виграв війну, він не програв її, а збільшив витрати на оборону до 5% ВВП з 3% за Януковича. Перемога Порошенка є найгіршим сценарієм для Росії, що є плюсом у очах деяких виборців.

Але він був змушений вибачитися за своє зобов'язання виграти війну протягом декількох тижнів, і цього недостатньо для деяких.

Батьки 22-річного Юрія Голуба, який загинув на сході України в 2014 році, не будуть голосувати за нього.

«Він обіцяв, обіцяв», - сказав батько Голуба Григорій, який є сліпим. «Чому ви обіцяли, якщо ви не впевнені, що можете виконати свою обіцянку? Якби він був чесною людиною, він сам би відмовився.»

Його дружина Ганна, яка тримає фотографії свого сина поруч з її обличчям через нездатність бачити, також сказала, що Порошенко зрадив їх. «Спочатку він сказав, що все закінчиться через два тижні... Але стався такий важкий обстріл і наша дитина загинула», - сказала вона тремтячим голосом. «Зараз немає довіри».

Їхнього сина поховали на львівському Личаківському цвинтарі 18 століття, разом з іншими близько 70 загиблими на сході.

Назар Пасельський похований у могилі біля Голуба. Пасельський загинув під час обстрілу у віці 21 року у Луганській області в серпні 2014 року. Його мама Ганна та батько Микола усиновили хлопчика після смерті Назара. Фотографії Назара, його диплома та нагороди за хоробрість виставлені на їхній шафі.

Ганна проголосувала за Порошенка минулого разу, «бо обіцяв, що все закінчиться за три дні. Я хотіла, щоб моя дитина повернулася додому живою». Тепер вона не довіряє жодному кандидату у гарантії майбутнього для свого однорічного усиновленого, але припускає, що все ж може проголосувати за Порошенка у другому турі.

На дванадцять років молодший Порошенка, Зеленський зіткнувся з процесом розчарування стосовно прогресу України після Майдану та прагнення нових обличь в політиці.

Але деякі люди, як Григорій Жаловага, чий син Анатолій помер на Майдані, сказав, що сильна армія - це те, що потрібно, а не артист без політичного досвіду. Цитуючи іншого студента під час церемонії вшанування жертв Майдану в школі, в якій був присутній його син, він сказав: «Ті, хто буде голосувати за Зеленського, що вони хочуть, країну клоунів?»

Львівський аналітик Олег Гринів заявив, що такі погляди означають, що Порошенко, мабуть, матиме більшість у західних областях, як Галичина, де знаходиться Львів,

приводячи в приклад першого пострадянського президента України Леоніда Кравчука.

«Коли він подорожував по східних регіонах, вони запитували його про ціну шкарпеток, та чи будуть знижені ціни на газ», - сказав він. «І коли він прибув на Галичину, було тільки одне питання - чи буде збережена держава.»

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