Вибори-2019: Гриценко назвав свого кандидата на пост прем’єр-міністра



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Андрій Садовий та Анатолій Гриценко

Кандидат на посаду прем’єра «знає економку, соціальну сферу, знає, що болить у людей»

Кандидат у президенти Анатолій Гриценко назвав ім'я майбутнього глави уряду у разі його перемоги на виборах 2019 року.

Про це Гриценко повідомив ввечері 23 березня на своїй сторінці у Facebook.

«Мене часто питали, кого на посту президента України я хотів би бачити прем’єр-міністром. Це Андрій Іванович Садовий», - заявив кандидат.

«Я упевнений, ця людина зробить гідну справу. Тепер вже у загальнодержавному масштабі. Він знає економку, соціальну сферу, знає, що болить у людей. У нас не буде конфлікту між президентською та урядовою вертикаллю. Ми отримаємо більшість у парламенті», - додав він.

Нагадаємо, 1 березня мер Львова Андрій Садовий знявся з президентських перегонів на користь Анатолія Гриценка.

Згодом Садовий підтвердив, що більше не буде балотуватися у мери Львова.