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    Політика

    Вибори-2019: Гриценко назвав свого кандидата на пост прем’єр-міністра

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    Андрій Садовий та&nbsp;Анатолій Гриценко - Вибори-2019: Гриценко назвав свого кандидата на пост прем’єр-міністра
    Андрій Садовий та Анатолій Гриценко

    Кандидат на посаду прем’єра «знає економку, соціальну сферу, знає, що болить у людей»

    Кандидат у президенти Анатолій Гриценко назвав ім'я майбутнього глави уряду у разі його перемоги на виборах 2019 року.

    Про це Гриценко повідомив ввечері 23 березня на своїй сторінці у Facebook.

    «Мене часто питали, кого на посту президента України я хотів би бачити прем’єр-міністром. Це Андрій Іванович Садовий», - заявив кандидат. 

    «Я упевнений, ця людина зробить гідну справу. Тепер вже у загальнодержавному масштабі. Він знає економку, соціальну сферу, знає, що болить у людей. У нас не буде конфлікту між президентською та урядовою вертикаллю. Ми отримаємо більшість у парламенті», - додав він.

    Нагадаємо, 1 березня мер Львова Андрій Садовий знявся з президентських перегонів на користь Анатолія Гриценка.

    Згодом Садовий підтвердив, що більше не буде балотуватися у мери Львова.

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