Чому сьогоднішня Росія не має права на існування

Ілля Азар

Російські менти на рівному місці створили ситуацію, яка загрожувала життю маленької дитини

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Для меня это является самой первой темой, говорю об этом искренне и абсолютно сознательно – это будет тема, связанная с ребенком журналиста Ильи Азара.

Я задал только один технический вопрос моим коллегам – после того, как пришли вот эти вот менты в широком смысле этого слова – для меня не имеет никакого значения, из каких они спецслужб. И когда они Азара забрали и когда он им сказал, что у него в квартире ребенок 1 год и 8 месяцев, и что как-то надо, чтобы жена пришла, просто подождать. Один из этих ментов, — еще раз, в слове «менты» нет никакого оскорбления реальных сотрудников полиции. В этом есть действительно уничижительное, это уничижительное слово к этим негодяям, которые это сделали.

Один из этих ментов позвонил по телефону куда-то наверх и там ему сказали: давайте берите, вяжите его.

Более того, у меня такое ощущение, что теперь семью Азара лишат родительских прав.

Только в нечеловеческой, катастрофически сошедшей с ума, не имеющей никаких моральных ориентиров и не имеющей права на существование в стране, менты, которые пришли, послушно позвонили наверх, а наверх какое-то чудовище, которому нет права работать в правоохранительных органах, и который должен быть отдан под суд за создание такой ситуации угрозы жизни ребенка, — такая страна не имеет права на существование.

Еще раз — говорю еще раз эти слова. И почему я говорю эти слова с полным основанием. А потому что – внимание, — после этого не произошло ничего. То есть, конечно, Илья Азар написал заявление в прокуратуру, СК.

Так вот здесь важно не то, что произойдет потом, а то, что вот эта цепочка, когда эти менты позвонили начальству, начальство сказало «вяжите его», и они повязали его и ушли, оставив ребенка одного.

При этом – внимание, — они же были не в количестве одного человека. Кто-то из них мог остаться дома у Азара, возле двери, или в доме, в квартире, для того, чтобы дождаться жены. Но нет, они ушли все.

Джерело: Эхо Москвы

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