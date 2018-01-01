Для Трампа Росія є новою імперією зла

Роль Путіна в президентстві Трампа важко переоцінити

Мовою оригіналу Короля играет свита, а президента во многом делает его окружение. Окружение, как считается, приводит президента в чувство, не позволяет ему раскидывать пальцы и принимать необдуманные решения и совершать опасные поступки с Дональдом Трампом, царствованию которого исполнился год, вышла удивительная

Володимир Путін та Дональд Трамп

Роль Путіна в президентстві Трампа важко переоцінити

Мовою оригіналу

Короля играет свита, а президента во многом делает его окружение. Окружение, как считается, приводит президента в чувство, не позволяет ему раскидывать пальцы и принимать необдуманные решения и совершать опасные поступки с Дональдом Трампом, царствованию которого исполнился год, вышла удивительная штука – его окружение оказалось хаотичным, непрофессиональным — это описано во множестве источников, близких к Белому дому. Персоны в администрации менялись как перчатки, трудно даже сказать, все ли успокоилось сейчас. Возможно, именно поэтому весь год мир поражался странными и непоследовательными заявлениями американского президента, совершенным по одной доселе невиданной технологии: вначале он что-то ужасное и оскорбительное пишет в Твиттере, далее следует заявление его пресс-секретаря, что его неправильно поняли и выдернули из контекста, потом он сам в том же Твиттере поясняет, как следует понимать его скандальный твитт, а понимать его следует ровно наоборот, чем написано. Ну а в конце происходит очередное публичное заявление, где он в чем-то обвиняет СМИ и называет новости «фейк-новостями».

Если говорить о нем как о президенте-стратеге, то стратегических планов в каком-то положительном смысле прозвучало, в созидательном смысле, прозвучала лишь идея о возобновлении лунной программы. А в остальном он больше тактик, ровно такой, как Путин. Кстати, последний уберег Трампа от многих внешнеполитических ошибок.

Вообще роль Путина в трамповском президентстве трудно переоценить. Если обозначить общую проблему Клинтона, Буша и Обамы, то она называется так: давайте попробуем дружить с Россией, может, она в этот раз не обманет. Всевозможные перезагрузки, глядение в Путинские глаза с обнаружением в них лучиков демократии и свободы — все это ждало и Трампа. Но Господь уберег. Вернее, уберегала сама Россия, которая влупила в трамповский лобешник вмешательство в американские выборы и оголтелую голимую пропаганду, которую Россия экспортировала в Америку как русскую водку.

Трудно даже представить, в какие позорные передряги на ниве любви к Путину попал бы Трамп, если бы многочисленные следствия, крики прессы и прямые решения Конгресса и Сената не поставили его в положение зашоренного коня: смотри только вперед, а на Россию не косись. Поэтому Трамп видит слово «Россия» только на каких-то документах, продляющих или вводящих санкции.

За этот год с именем Трампа неразрывно следовало слово «импичмент». И хотя Трамп уже заявляет, что не прочь пойти на второй срок, слово это от него не отлипает. Кто знает, может, импичмент и будет, может, не будет, но если он будет, то только не по причине его связи или ошибки в общении с Россией. Потому что Путинская страна, уверен, надолго отбила охоту у Трампа и близко к ней подходить.

Если второй срок Трампа действительно будет, то это будет новые четыре года простых и ясных отношений, которые будут называться так: Россия – империя зла. Никаких надежд, никакой веры, никаких обещаний. Отношения будут вкладываться в простую схему: око за око, зуб за зуб. А новый старый президент России Путин, как все надеются, своими действиями после фальшивых выборов на новый срок не даст Америке повода усомниться в правильности такого подхода.

Джерело: Эхо Москвы

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