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    Події в Україні

    В окупованому Криму за слова «Крим – це Україна» судять активіста Кадирова

    Чоловіка арештували після його посту Фейсбуці
    У підконтрольному Кремлю Феодосійському міському суді окупованого Криму 22 січня відбувається судовий процес у справі кримськотатарського активіста Сулеймана Кадирова, обвинуваченого в сепаратизмі. Кадиров «звинувачується в закликах до порушення територіальної цілісності Росії за коментар у Facebook: «Крим – це Україна, завжди є
    • Сьогодні, 12:05
    • Розсилка
    <span>Сулейман Кадиров у суді</span>
    Фото: Антон Наумлюк, Радіо Свобода
    Сулейман Кадиров у суді

    Чоловіка арештували після його посту Фейсбуці

    У підконтрольному Кремлю Феодосійському міському суді окупованого Криму 22 січня відбувається судовий процес у справі кримськотатарського активіста Сулеймана Кадирова, обвинуваченого в сепаратизмі.

    Кадиров «звинувачується в закликах до порушення територіальної цілісності Росії за коментар у Facebook: «Крим – це Україна, завжди є і буде».

    Російські силовики 5 жовтня 2016 року приїхали з обшуком у будинок кримськотатарського активіста Сулеймана Кадирова, вилучили в активіста ноутбук і телефон. Кадирова підозрюють у закликах до невизнання кордонів Росії і підтримки громадського об'єднання «Аскер».

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    11 жовтня 2016 року стосовно Кадирова порушили кримінальну справу за підозрою в сепаратизмі. У квітні 2017 року російська служба з фінансового моніторингу внесла Кадирова до переліку екстремістів і терористів.

    Сам Кадиров стверджує, що кримінальна справа – це провокація спецслужб у відповідь на його активну громадянську позицію і правозахисну діяльність.

    Після російської анексії у Криму почастішали масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».

     

     

    Джерело: Радіо Свобода

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