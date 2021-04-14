США зацікавлені не в довірчих, а в передбачуваних стосунках із Росією – Білий дім

Псакі: Ми очікуємо, що відносини з РФ будуть викликом

Штати продовжать чинити тиск на Росію, заявили у Білому домі

США зацікавлені не стільки в довірчих, скільки в стабільних та передбачуваних відносинах з Росією, заявила прессекретарка Білого дому Джен Псакі на брифінгу 13 квітня.

«Ми не стільки шукаємо встановлення довіри, скільки передбачуваності та стабільності», – відзначила вона. Псакі заявила, що у стосунках США та Росії є «цілий ряд загроз», проте у світі є «цілий ряд можливостей».

За її словами, президент США Джозеф Байден хоче, щоб увага була зосереджена на можливостях у світі, а не на «змагальних відносинах з Росією».

«Наш підхід до відносин з Росією такий: ми очікуємо, що відносини будуть викликом, триватимуть складні розмови, ми готові з ними мати справу», – підкреслила Псакі. Вона додала, що Штати продовжать чинити тиск на Росію.

Нагадаємо, Байден провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним та запропонував найближчими місяцями зустрітися. Байден запевнив у підримці теритаріальної цілістості України.

Нещодавно президент США Джо Байден заявив, що вважає президента Росії Володимира Путіна «вбивцею». Запитання президенту США стосувалося розслідування кібератак, пов’язаних з Росією, та звіту розвідки, яка встановила спроби Росії вплинути на результати виборів президента США.

Як відомо, останнім часом ситуація на Донбасі загострилася, а кількість обстрілів із боку бойовиків збільшилася. РФ кілька тижнів поспіль нарощує свої війська і техніку біля українських кордонів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до російського вторгнення.

Також за даними розвідки Міноборони України, Росія збільшує ударне угруповання навколо українських кордонів.

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