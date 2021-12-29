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    Путін хоче спростити отримання російського громадянства для народжених у СРСР

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    Путін вніс до Держдуми&nbsp;законопроєкт, який спрощує отримання громадянства РФ для мешканців колишнього СРСР, а також їхніх дітей - Путін хоче спростити отримання російського громадянства для народжених у СРСР
    Путін вніс до Держдуми законопроєкт, який спрощує отримання громадянства РФ для мешканців колишнього СРСР, а також їхніх дітей
    фото: kurgan.ru

    Згідно з законопроєктом, скорочується перелік вимог при набутті російського громадянства для більш ніж 20 категорій осіб

    Президент Російської Федерації Володимир Путін вніс до Держдуми законопроєкт, який спрощує отримання громадянства РФ для мешканців колишнього СРСР, а також їхніх дітей.

    Документом пропонується розширити повноваження президента щодо визначення категорій осіб, які мають право на спрощене набуття російського громадянства.

    «Президент Російської Федерації може визначати категорії таких осіб не тільки в гуманітарних, а й у будь-яких інших цілях», – йдеться в законопроєкті.

    Згідно з документом, скорочується перелік вимог при набутті російського громадянства для більш ніж 20 категорій осіб, з яких:

    • громадяни колишнього СРСР та їхні діти;
    • учасники держпрограми щодо сприяння добровільному переселенню до РФ співвітчизників, які живуть за кордоном;
    • особи, близькі родичі яких живуть у Росії та є її громадянами;
    • особи, чиї родичі по прямій висхідній лінії постійно проживали на території Російської імперії або СРСР (у межах державного кордону сучасної Росії) та інших категоріях претендентів на російське громадянство.

    Раніше ватажок так званої ДНР Денис Пушилін заявив, що всі жителі окупованих українських територій отримають громадянство Росії.

    Також за ловами секретаря РНБО України Олексія Данілова, Росія «паспортизувала» 630 тис. громадян України на окупованих територіях.

    Читайте ще: Попри 600 тис. розданих російських паспортів, Кремль вважає мешканців ОРДЛО українцями
    Теги: Росія Путін політика СРСР президент громадянство
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    Путін хоче спростити отримання російського громадянства для народжених у СРСР