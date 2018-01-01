Російські підручники з історії визнали події на Майдані революцією

Прочитали території Росії цей підручник і ахнули!

Мовою оригіналу Российские властные комики продолжают жечь. На этот раз проявил себя Совет Федерации — яркий самостоятельный орган, отражающий желания территорий Российской Федерации. День и ночь не спит Совет Федерации, ночами горит одинокое окошко в кабинете В.И.Матвиенко — чуткое её ухо улавливает

Євромайдан

Прочитали території Росії цей підручник і ахнули!

Мовою оригіналу

Российские властные комики продолжают жечь. На этот раз проявил себя Совет Федерации — яркий самостоятельный орган, отражающий желания территорий Российской Федерации. День и ночь не спит Совет Федерации, ночами горит одинокое окошко в кабинете В.И.Матвиенко — чуткое её ухо улавливает желания и потребности народа, чтобы воплотить в жизнь. И час Х пробил: российские территории, все как одна, ознакомились с новым учебником «История России. Начало XX — начало XXI века» авторства Олега Волобуева, Сергея Карпачева и Петра Романова, выпущенный издательством «ДРОФА».

Прочитали территории России этот учебник и ахнули! — там, в главе, посвящённой украинскому Майдану, написано так: «Революция, начавшаяся в Киеве, стала явлением международной политики и на революционной волне выплеснула поплывший в другом направлении Крымский полуостров».

Трудно даже себе представить поднявшийся гнев народов России, интересы которых отражает наш Совет Федерации после прочтения этих строк. Во-первых, почему «революция» — ведь это был переворот; во-вторых, почему «стала явлением в международной политике» — ничем она не стала, о ней кроме Соловьёва-Киселёва и каждой аналитической программы российского ТВ никто и не помнит; а, в третьих, — что это за игривое «выплеснула Крым» — ведь Крым всегда был российским, а отец народов Путин просто чуть подправил историческое недоразумение.

Прочитал всю эту ересь российский народ и потребовал от тов. Матвиенко разобраться с учебником. И учебник отправили на экспертизу аж в Российскую Академию Наук. И думается, что после правок текст будет выглядеть так: «Совершив кровавый путч, носящий яркий антинародный и антироссийский характер, кровавый диктатор-сатрап Порошенко, осознав свои многочисленные преступления перед русскоговорящими младенцами, которых он лично распинал, решил подарить России Крым, а также ликвидировать 400 км границы, чтобы миролюбивая российская армия навела порядок на территории братской страны с общей историей.

Порошенко, также, попросил ввести украинский язык, который, как известно, является испорченным русским языком и вообще недоразумением, в правовое поле, то есть ликвидировать. И только проклятый западный империализм помешал России осуществить эти светлые планы».

Конечно, так не напишут, но я не понимаю, чем, кроме написанного мною текста, заменить то, что было в учебнике.

Что было на Майдане? Именно революция, а не «кровавый путч», как предлагает это называть СФ, потому что были соблюдены два важнейших её правила — она произошла без присутствия иностранных войск и была осуществлена не узкой дворцовой элитой, а народом, которого, в один из дней, на Крещатике, насчитали более миллиона человек.

Конечно, за игривую фразу про Крым, который «выплеснулся», в Киеве могут и морду начистить, но не думаю, что благородные члены СФ поедут в Киев — они больше на Мальдивы куда-нибудь.

Конечно, писать учебники истории, где перевирается смысл и факты — это внутренне дело России — завистливой страны, экономика которой катится вниз, где разворован-растрачен фонд будущих поколений, и где уже избранный до выборов Путин не в состоянии сформулировать свою предвыборную программу. Так что, это дело России исходить злобной пеной.

Хотя, за очередной пиар Украины спасибо.

Джерело: Эхо Москвы

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