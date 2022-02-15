Справжня причина новітнього імперіалізму Путіна

Цей урок має бути нарешті вивчений

Сучасна агресивна поведінка Росії та Владіміра Путіна викликана не тільки втечею Віктора Януковича та поразкою проросійських сил в Україні під час Революції Гідності. Владімір Путін набагато раніше почав агресивні дії проти сусідів та розгорнув підривну діяльність в Європі та світі.

Справжня причина новітнього імперіалізму Владіміра Путіна полягає в тому, що країни НАТО на європейському континенті та США поступово відмовилися від політики традиційного стримування. Мова йде про різке скорочення наземного, морського та повітряного контингенту в Європі.

Саме відсутність боєготовної армії, здатної протистояти агресивній Росії, дозволили Путіну вважати, що настав час вибивати двері та лізти у вікна. Тому в сучасній війні проти України, поза сумнівами, є частка вини і наших партнерів, які прогледіли реальні небезпеки та дуже хотіли торгувати з Росією, забувши про її імперіалістичні плани.

Саме тому, коли зараз відбувається консолідація частини країн ЄС щодо відбиття потенційних загроз з боку Росії, допомога для України, як макроекономічна, так і військова – це прагматична співпраця. Яка дозволяє країнам НАТО в Європі відновити свої військові контингенти та краще підготуватися для будь-яких викликів з боку Росії.

Цей урок має бути нарешті вивчений. Допоки РФ існує в нинішньому її стані, вона буде загрозою для безпеки європейського континенту та миру в усьому світі. І єдина відповідь на її поведінку – це консолідація оборонних та наступальних зусиль аби в Москві забули й мріяти про чергові наступи та погрози.

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Джерело: блог Станіслава Федорчука

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