Оточенню Путіна доводиться постійно здавати кал – ЗМІ

Раніше співробітники, які мали зустрітися з Володимиром Путіним,сиділи на двотижневому карантині

Серед працівників адміністрації президента Путіна є люди, які «відсиділи» за минулий рік понад 150 днів

Найближчим в оточені президента Росії Володимира Путіна чиновникам доводиться по декілька разів на тиждень здавати кал на перевірку через «підвищені заходи безпеки». Про це повідомляє російське видання Baza із посиланням на джерела.

«Якщо раніше співробітники, які мають зустрітися з Володимиром Путіним, мали відсидіти на двотижневому карантині, то тепер вони ще й здають кілька разів на тиждень аналізи випорожнень. Інформацію про таку зміну виданню Baza підтвердили кілька обізнаних джерел», – йдеться у повідомленні.

За даними Baza, через карантинні обмеження багато співробітників змушені проводити майже весь рік на карантині.

Серед працівників адміністрації президента Путіна є люди, які «відсиділи» за минулий рік понад 150 днів – в номерах на одну людину.

«Через це у багатьох співробітників навіть почали виникати проблеми у сім'ях – не кожен супутник життя готовий приймати майже постійну відсутність вдома другої половини», – зазначає видання.

Ізоляція проходить у номері на одного, куди не можна заносити алкоголь, каву, цигарки та ножі.Їжу приносять кілька разів на день та ставлять на спеціальний столик біля дверей у номер. Виходити назовні категорично заборонено, передачі також заборонені.

Telegram-канал «ЧТД» також виявив на порталі держзакупівель договір Спеціального льотного загону «Росія», який перевозить президента та інших керівників країни, з поліклінікою керуючого справами президента. Договір на 48 млн рублів передбачає проведення в 2022 році медичних аналізів на коронавірус, один з них - аналіз калу методом ПЛР.

Нагадаємо, понад $1,5 млн (117 млн рублів) витратило управління справами президента Росії на організацію пресконференції Володимира Путіна. Зокрема, 1,4 млн рублів (понад $19 тис.) пішло на дезінфекцію журналістів. Стільки грошей пішло на дводенну оренду шести дезінфекційних кабін, які були встановлені при вході, і засобів із частинками срібла, що розпорошувалося на кожного, хто проходить через кабіни.