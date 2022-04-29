Україна має раз і назавжди позбутися російських топонімів
Путінська орда продовжує знищувати українські міста
Мовою оригіналу
Сам факт дискуссии на тему почитания Украиной великих русских в апреле 2022 года – это до того дико, что чуть ли не впервые жизни мне публично изменяют воспитание и вежливость.
Эти интеллигентские рефлексии «культура вне политики» и в мирной жизнь выглядели блаженно, но сейчас попросту преступны.
Я никогда не понимала, зачем носиться с переменованиями улиц, наводить суету, вводить город в расходы с вывесками и плодить срачи.
После 24.02 таких вопросов больше не имею.
В Киеве не может быть русских топонимов
Если вы с конца февраля были в Украине это понятно чуть лучше, если за ее пределами, но не ядерный идиот – тоже не сложно сложить 2+2.
Конечно, не надо трогать Булгакова. В конце концов старший брат не всех же нас убил, так к чему эти крайности? Вот сегодня всего две ракеты прилетели, а могло же и больше. Не все так однозначно.
Та трехмесячная девочка из Одессы наверно лет через 10 могла бы почитать «Собачье сердце». Но нет, не сможет.
И в Ирпене наверно кто-то очень любил Пушкина. Теперь уже не любит никого
У родителей дома, когда рядом рвануло, двухтомник Чехова с заложенного книгами окна улетел через всю комнату, хоть и тяжеленный. Я наверняка удивилась бы такой мобильности, если б к тому моменту еще была способна испытывать какие-то чувства, кроме ужаса.
Чертов Булгаков и его творчий доробок переживут. У Кнута Гамсуна ни одной улицы в столице Украины, ничего, как-то держится человек.
Старые названия станут анахронизмом очень быстро, не обернетесь как. Улицу Жданова родители забыли еще до того, как я пошла в школу.
Переименование не равно запрету на чтение
Хоть обчитайся «Анной Карениной», но центральная улица в столице Украины «Льва Толстого» быть не может. Ну не может, это же так кристально четко видно из подвала! Тогда уж сразу лучше назвать «имени бомбящих театр в Мариуполе».
Туда же метрополитен. Мне плевать, как эти станции метро будут называться, хоть порядковыми номерами обзовите, но «Дружбы народов» противоречит базовым принципам человечности.
И памятникам имперским тут тоже не место. Их уместнее заменить памятниками жертвам и героям этой войны.
А жертв и героев у нас много и будет еще больше.
Постаменты пустыми не останутся.
Джерело: блог Ганни Ковальчук