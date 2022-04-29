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    Думки вголос

    Україна має раз і назавжди позбутися російських топонімів

    Яка може бути дружба з агресором? - Україна має раз і назавжди позбутися російських топонімів
    Яка може бути дружба з агресором?
    фото з відкритих джерел

    Путінська орда продовжує знищувати українські міста

    Мовою оригіналу

    Сам факт дискуссии на тему почитания Украиной великих русских в апреле 2022 года – это до того дико, что чуть ли не впервые жизни мне публично изменяют воспитание и вежливость.

    Эти интеллигентские рефлексии «культура вне политики» и в мирной жизнь выглядели блаженно, но сейчас попросту преступны.

    Я никогда не понимала, зачем носиться с переменованиями улиц, наводить суету, вводить город в расходы с вывесками и плодить срачи.

    После 24.02 таких вопросов больше не имею.

    В Киеве не может быть русских топонимов

    Если вы с конца февраля были в Украине это понятно чуть лучше, если за ее пределами, но не ядерный идиот – тоже не сложно сложить 2+2.

    Конечно, не надо трогать Булгакова. В конце концов старший брат не всех же нас убил, так к чему эти крайности? Вот сегодня всего две ракеты прилетели, а могло же и больше. Не все так однозначно.

    Та трехмесячная девочка из Одессы наверно лет через 10 могла бы почитать «Собачье сердце». Но нет, не сможет.

    И в Ирпене наверно кто-то очень любил Пушкина. Теперь уже не любит никого

    У родителей дома, когда рядом рвануло, двухтомник Чехова с заложенного книгами окна улетел через всю комнату, хоть и тяжеленный. Я наверняка удивилась бы такой мобильности, если б к тому моменту еще была способна испытывать какие-то чувства, кроме ужаса.

    Чертов Булгаков и его творчий доробок переживут. У Кнута Гамсуна ни одной улицы в столице Украины, ничего, как-то держится человек.

    Старые названия станут анахронизмом очень быстро, не обернетесь как. Улицу Жданова родители забыли еще до того, как я пошла в школу.

    Переименование не равно запрету на чтение

    Хоть обчитайся «Анной Карениной», но центральная улица в столице Украины «Льва Толстого» быть не может. Ну не может, это же так кристально четко видно из подвала! Тогда уж сразу лучше назвать «имени бомбящих театр в Мариуполе».

    Туда же метрополитен. Мне плевать, как эти станции метро будут называться, хоть порядковыми номерами обзовите, но «Дружбы народов» противоречит базовым принципам человечности.

    И памятникам имперским тут тоже не место. Их уместнее заменить памятниками жертвам и героям этой войны.

    А жертв и героев у нас много и будет еще больше.

    Постаменты пустыми не останутся.

    Джерело: блог Ганни Ковальчук

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти освіта війна культура театр Україна окупація #stoprussia
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    Україна має раз і назавжди позбутися російських топонімів