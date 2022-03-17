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    Події в Україні

    Рашисти обстріляли притулок для матерів із дітьми в Сєвєродонецьку

    Внаслідок обстрілу притулок для матерів із дітьми загорівся - Рашисти обстріляли притулок для матерів із дітьми в Сєвєродонецьку
    Внаслідок обстрілу притулок для матерів із дітьми загорівся
    фото: Сергій Гайдай/Facebook

    Наразі мешканці та працівники закладу в безпеці

    17 березня в Сєвєродонецьку російські окупанти обстріляли притулок для матерів із дітьми. Про це повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай на своїй сторінці у Facebook.

    Наразі мешканці та працівники закладу в безпеці.

    «В цьому закладі від ворожих обстрілів переховувалися безліч мам з малюками, але Росія наздогнала їх і там», - зазначив Гайдай.

    Він додав, що безпечних місць на Луганщині більше немає.

    Як повідомлялося, окупанти протягом минулої ночі обстрілювали місто Рубіжне на Луганщині, пошкоджено щонайменше 27 будинків, подекуди цілими вулицями.

    Сєвєродонецьк теж у вогні. У місті є влучення в Укртелеком.

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    Теги: росія окупанти Луганщина війна Україна окупація #stoprussia
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    Рашисти обстріляли притулок для матерів із дітьми в Сєвєродонецьку