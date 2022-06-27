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    Думки вголос

    Тактика терористів. Навіщо Путін закидує Україну ракетами

    • Борислав Береза

      Народний депутат 8 скликання

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    За вихідні, по Київській області і столиці було випущено десятки ракет - Тактика терористів. Навіщо Путін закидує Україну ракетами
    За вихідні, по Київській області і столиці було випущено десятки ракет
    фото: ДСНС України/Facebook

    Більшість українців не хочуть перемир'я з росіянами

    Мовою оригіналу

    Прилеты крылатых ракет в Киев – это продолжение политики терроризма Путина. Ранее он бомбил мирные Харьков и Николаев, Чернигов и Одессу, Волноваху и Львов. Вспомните вокзал в Краматорске и роддом с драмтеатром в Мариуполе. Тактика рашистов не изменилась. Путин засыпает ракетами и бомбами мирных жителей и разрушает инфраструктуру, чтоб сеять смерть и разрушения. Идёт намеренное нагнетание ситуации с целью вызвать такую реакцию украинцев, которая подтолкнет власть к переговорам и подписанию мира не на условиях Украины.

    Но Путин просчитался. Большинство украинцев хотят не перемирия с Россией, а Победы над рашистами и жаждут полного освобождения всех ранее захваченных оккупантами территорий. Да, есть небольшой процент тех, кто готов согласиться на условия Кремля, но они являются украинцами лишь номинально, по паспорту. Это не граждане, а жители. Им все равно под каким флагом пилить бюджеты и бухать. А другое их не интересует. Поэтому каждый прилёт делает нас злее. Каждый прилет мотивирует нас воевать. Каждый прилёт подталкивает нас к тому, чтоб война со временем перешла на территорию РФ. Так и будет.

    А пока выдохните и поймите главное, что в Киев прилетело несколько ракет за утро, а на фронте прилеты исчисляются сотнями и тысячами в час. Но мы воююем. Ведь это наша общая война. И мы все должны помнить это. В сентябре 1940 года нацисты сбросили на Лондон 6224 тонны бомб. А всего в ходе бомбежек с сентября 1940 по май 1941 года на Лондон было совершено 85 массированных налетов, и германская авиация сбросила 24 тысячи тонн взрывчатки. Но лондонцы не дрогнули, а британцы не сдались. В итоге коричневая чума была повержена. Рашимз действует по той же методике, но и закончит аквафрешевая холера так же, как и их предшестаенники. Это не самоуспокоение, а понимание неотвратимости законов истории.

    Война не закончилась. И это наша общая война. Поэтому только объединив усилия мы победим. Это не только красивые слова, но и реальная формула Победы. В единстве наша сила. А рашистский Рейх падёт. Мы справимся с этим и наши западные партнёры нам помогут. Верьте в ЗСУ и Залужного! Мы справимся! И вы держитесь!

    Джерело: блог Борислава Берези

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    Теги: росія окупанти Київ ЗСУ авіація війна Україна ракета окупація #stoprussia
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    Тактика терористів. Навіщо Путін закидує Україну ракетами