Проросійський реванш в Україні - це реванш низької культури та совка

У мене все горить всередині...

Я злюсь на Порошенка за те, що Медведчук скуповує телеканали, а Зеленський порушує Конституцію.

Це безсилий гнів, що Порошенко не рейдерив ті телевізійні канали та радіо, не закривав беззаконно проросійські змі, не дав команди спецназу перестріляти проросійську наволоч по містах, не націоналізував підприємства олігархів, не ввів воєнний стан на рік, не очолив суди, а почав там повільні реформи, не зосередив увесь силовий блок у своїх руках...

Він вирішив іти по закону, цивілізовано, шляхом довгих, мало зрозумілих для населення реформ. Томос, Безвіз, Лоукости...

А тепер маємо грандіозний реванш, який, навіть із наявністю лібералів у парламенті, закінчиться революцією.

Бо навіть купівля Медвєдчуком чергового каналу, не зробить з України Росію.

Мене розбирає лють. Мене розриває розуміння, що Україну знову шматуватимуть невігласи та проросійські функціонери з гебні.

Незабаром ми побачимо, як у військах відмінять гасло Слава Україна, бо вже зараз деякі поновлені генерали вимагають замість Пане, звертатися до них Товариш.

Це непросто проросійський реванш - це реванш низької культури та совка, що б'є своїм прутнем по фортеп'яно української незалежності.

Джерело: блог Мирослава Гая

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