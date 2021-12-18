Вимоги Росії до США та НАТО абсурдні
«Хороша міна при поганій грі»
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Во-первых, обращаться с договором к США, чтобы решать судьбу третьих стран (куда им вступать или не вступать) – по меньшей мере, безграмотно.
Во-вторых, агрессивный курс России (начиная с 2014 года), по логике ее властей, должен способствовать пассивной позиции НАТО и выстраиванию дружеских отношений Украины с РФ. Так, получается? Странная логика.
В-третьих, статус-кво с внеблоковым статусом Украины изменила сама Россия, в 2014 году. На момент аннексии Крыма у Украины был внеблоковый статус.
Более того, агрессивный курс России и гибридные действия по всему миру привели к тому, что и другие внеблоковые страны задумываются о пересмотре своих оборонных стратегий. Финляндия и Швеция, например.
Вот, скажем, главнокомандующий армии Швеции генерал Майкл Биден, как пишет издание Politico, заявил, что если конфликт между Россией и Украиной углубится, США должны послать больше военных для укрепления своего военного присутствия в Европе.
Вся эта инициатива России с каким-то договором к США и НАТО – это такая «хорошая мина при плохой игре», когда Россия не в состоянии сейчас изменить сценарий, который она же сама и спровоцировала в 2014 году.
Джерело: блог Олесі Яхно