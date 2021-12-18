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    Думки вголос

    Вимоги Росії до США та НАТО абсурдні

    • Олеся Яхно

      Кандидат політичних наук

    •  glavcom.ua
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    Росія не в змозі зараз змінити сценарій, який вона сама і спровокувала в 2014 році - Вимоги Росії до США та НАТО абсурдні
    Росія не в змозі зараз змінити сценарій, який вона сама і спровокувала в 2014 році

    «Хороша міна при поганій грі»

    Мовою оригіналу

    Во-первых, обращаться с договором к США, чтобы решать судьбу третьих стран (куда им вступать или не вступать) – по меньшей мере, безграмотно.

    Во-вторых, агрессивный курс России (начиная с 2014 года), по логике ее властей, должен способствовать пассивной позиции НАТО и выстраиванию дружеских отношений Украины с РФ. Так, получается? Странная логика.

    В-третьих, статус-кво с внеблоковым статусом Украины изменила сама Россия, в 2014 году. На момент аннексии Крыма у Украины был внеблоковый статус.

    Более того, агрессивный курс России и гибридные действия по всему миру привели к тому, что и другие внеблоковые страны задумываются о пересмотре своих оборонных стратегий. Финляндия и Швеция, например.

    Вот, скажем, главнокомандующий армии Швеции генерал Майкл Биден, как пишет издание Politico, заявил, что если конфликт между Россией и Украиной углубится, США должны послать больше военных для укрепления своего военного присутствия в Европе.

    Вся эта инициатива России с каким-то договором к США и НАТО – это такая «хорошая мина при плохой игре», когда Россия не в состоянии сейчас изменить сценарий, который она же сама и спровоцировала в 2014 году.

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    Джерело: блог Олесі Яхно

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    Теги: Росія США НАТО
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    Вимоги Росії до США та НАТО абсурдні