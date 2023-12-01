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Деякі українські родини зможуть отримати виплати від ЮНІСЕФ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Деякі українські родини зможуть отримати виплати від ЮНІСЕФ
фото ілюстративне

Родини зможуть протягом трьох місяців отримувати по 3600 грн на дорослого та 6600 грн на дитину

Малозабезпечені багатодітні сім’ї у кількох районах прифронтових областей України протягом трьох місяців зможуть отримувати грошову допомогу від Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ). Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду.

«Мова йде про виплати для малозабезпечених багатодітних сімей у восьми прифронтових районах Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей. Такі родини зможуть протягом трьох місяців отримувати по 3600 грн на дорослого та 6600 грн на дитину», – йдеться в повідомленні.

Також Шмигаль наголосив, що уряд продовжує також програму щомісячних доплат до пенсій за віком. Пенсіонери, яким виповнилося 80 років і більше, отримають щомісячну доплату до пенсії у розмірі 570 грн. Пенсіонери віком 75-80 років отримають 456 грн, пенсіонери віком 70-75 років – додаткові 300 грн щомісяця.

Раніше повідомлялося, які соціальні виплати можуть отримати українські біженці в Німеччині.

Також Пенсійний фонд пояснив, як отримати додаткові виплати на опалення взимку.

Теги: ООН соцвиплати гроші

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