Деякі українські родини зможуть отримати виплати від ЮНІСЕФ

Родини зможуть протягом трьох місяців отримувати по 3600 грн на дорослого та 6600 грн на дитину

Малозабезпечені багатодітні сім’ї у кількох районах прифронтових областей України протягом трьох місяців зможуть отримувати грошову допомогу від Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ). Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду.

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«Мова йде про виплати для малозабезпечених багатодітних сімей у восьми прифронтових районах Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей. Такі родини зможуть протягом трьох місяців отримувати по 3600 грн на дорослого та 6600 грн на дитину», – йдеться в повідомленні.

Також Шмигаль наголосив, що уряд продовжує також програму щомісячних доплат до пенсій за віком. Пенсіонери, яким виповнилося 80 років і більше, отримають щомісячну доплату до пенсії у розмірі 570 грн. Пенсіонери віком 75-80 років отримають 456 грн, пенсіонери віком 70-75 років – додаткові 300 грн щомісяця.

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