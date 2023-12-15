Як Шольц обхитрив Орбана під час голосування Євроради щодо України

Коли дискусія, здавалося б, зайшла в «глухий кут», Шольц запропонував Орбану сходити на каву

Шольц раптово витягнув прем'єр-міністра Угорщини «на каву»

Канцлер Німеччини Олаф Шольц влаштував прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбану незапланований coffee break у розпал дискусії щодо українського питання на саміті в Брюсселі. Кумедний епізод стався після трьохгодинної дискусії, яка тривала між лідером ЄС 14 грудня, повідомляє Politico з посиланням на власні джерела.

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«Якщо Орбан справді не готовий погодитися на початок переговорів з Києвом щодо розширення ЄС, йому варто було б ненадовго вийти з кімнати», – припускає видання.

Так, коли дискусія, здавалося б, зайшла в «глухий кут», Шольц раптово витягнув прем'єр-міністра Угорщини «на каву». Він зробив відповідну пропозицію за спільним круглим столом, перед усіма лідерами ЕС.

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За підсумком, відповідний маневр політика дозволив ухвалити рішення про початок переговорів щодо вступу України в Євросоюз, акцентує ЗМІ. Після вимушеного coffee break з Шольцем, Орбан прийняв рішення взагалі залишити переговорний кабінет.

ЗМІ натякає, що німецький політик проявив дипломатичну хитрість: з одного боку ЄС у складі 26 країн-членів все ще міг схвалити шлях України до блоку без присутності одного з лідерів, а з іншого – Орбан все ще міг би сказати світу, що не голосував «за» Україну.

Як відомо, після історичного рішення щодо України Орбан уточнив у своїх соціальних мережах, що все ще виступає «проти».

Раніше Орбан підтвердив, що проігнорував голосування за початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу, а свого ставлення до цього не змінив. Він залишається на своїй думці: Україна не готова до переговорів про вступ до ЄС, рішення про їх початок – це помилкове рішення, і Угорщина залишається від нього осторонь.

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Нагадаємо, 14 грудня Європейська рада дала зелене світло старту переговорів про вступ України до ЄС.