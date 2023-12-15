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Президент Євроради Мішель повідомив, коли буде звіт по Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Президент Євроради Мішель повідомив, коли буде звіт по Україні
фото: Reuters

Шарль Мішель: «Це надзвичайно важливо, ми хочемо підтримати Україну. Це дуже потужний політичний сигнал»

Президент Європейської ради Шарль Мішель назвав рішення по Україні дуже потужним сигналом і додав, що ЄС розпочне переговори, а у березні опублікує звіт, передає  The Guardian.

«Ми почнемо переговори, і в березні буде опубліковано звіт, і на основі цього ми приймемо рішення в березні», – сказав президент Європейської ради Шарль Мішель, виступаючи перед журналістами.

«Це надзвичайно важливо, ми хочемо підтримати Україну. Це дуже потужний політичний сигнал, це дуже потужне політичне рішення, і сьогодні і ввечері я думаю до народу України – ми на його боці, і це рішення, прийняте державами-членами, є надзвичайно важливим для Європейського Союзу», – повідомив Мішель

Відповідаючи на запитання, як було прийнято рішення, враховуючи погрозу Орбана накласти вето на переговори, він послався на правила Європейської ради, які вимагають одностайності для таких рішень.

«Ми багато працювали, щоб захистити Європейську Раду. Було важливо, щоб жодна держава-член не виступала проти цього рішення, і саме тому ми мали змогу зробити це оголошення ...», – резюмував глава Євроради.

Нагадаємо, 14 грудня, Європейська рада вирішила розпочати переговори про вступ до ЄС України.

На це рішення вже відреагував президент України Володимир Зеленський. «Перемога України. Перемога всієї Європи. Перемога, яка мотивує, надихає та зміцнює», – написав він у Twitter.

Нагадаємо, на початку листопада Єврокомісія рекомендувала почати переговори про вступ з Україною. До першого раунду переговорів країна має завершити розпочаті реформи.

21 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна виконує все те, що необхідно для реального початку переговорів про вступ в ЄС, а усі рішення, які наша держава мала ухвалити – вже ухвалені.

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Теги: Володимир Зеленський Україна президент переговори Європейський союз

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