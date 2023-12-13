Судді Конституційного суду нарахували собі зайвих доплат на 5 млн – Рахункова палата

За роботу з секретними документами судді Конституційного суду передбачено доплату у розмірі 10% посадового окладу судді

Усі судді мали доступ до державної таємниці, але у дійсності не опрацьовували відповідну категорію справ та матеріалів

Попри те, що у 2020-2022 роках судді Конституційного суду не розглядали справи з використанням відомостей, що становлять державну таємницю, вони все ж отримали додаткові доплати. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Рахункової палати про результати аудиту Конституційного суду.

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За даними аудиторів, сума доплат до посадового окладу суддів за роботу в умовах режимних обмежень склала 4,99 млн грн (за 2020 рік – 1,91 млн грн, за 2021 рік – 1 млн грн, за 2022 рік – 2,01 млн грн). Ці виплати Рахункова палата назвала «непродуктивним використанням бюджетних коштів».

Як з’ясувала перевірка Рахункової палати, з 2010 року Конституційний суд не розглядав справ, де були би відомості, що становлять державну таємницю. Це підтверджується записами відповідних облікових журналів.

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Разом із тим, аудитори зробили висновок, що «документи з відповідними резолюціями, які б могли підтвердити роботу суддів Конституційного суду з матеріальними носіями секретної інформації, знищені після початку повномасштабної воєнної агресії РФ».

В аудиторському звіті Рахункової палати зазначено, що протягом 2020-2022 років всі судді Конституційного суду, у тому числі судді у відставці та судді, з якими припинені трудові відносини, отримували компенсацію за роботу в умовах режимних обмежень у розмірі 10% посадового окладу судді.

Загалом, за вказаний період служителі Конституційного суду отримали 762,63 млн грн суддівської винагороди, що склало 93,8% від усіх видатків на цей суд.

Станом на грудень 2023 року, у Конституційному суді працює 13 служителів Феміди. Ще п’ять суддівських крісел залишаються вакантними, на них оголошено конкурсний добір.