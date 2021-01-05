Арабські країни погодилися зняти блокаду з Катару

Саудівська Аравія, ОАЕ, Бахрейн і Єгипет через три з половиною роки вирішили відновити відносини з Катаром

Угоду про нормалізацію відносин з Катаром країни підпишуть у вівторок

Катар і Саудівська Аравія вирішили відкрити сухопутні і морські кордони, а також – повітряний простір.

Про це повідомляє «Аль-Джазіра» з посиланням на МЗС Кувейту.

За інформацією кувейтської сторони, яка виступила як посередник на переговорах між обома країнами, це рішення набуло чинності ввечері в понеділок, 4 січня.

Джерело Reuters в адміністрації США повідомило, що на полях саміту країн Перської затоки влада Саудівської Аравії, ОАЕ, Бахрейну та Єгипту підпишуть угоду про нормалізацію відносин з Катаром.

Також видання повідомляє, що емір Катару шейх Тамім бін Хамад Аль Тані вперше за три роки відвідає саміт, який пройде у вівторок.

Нагадаємо, в червні 2017 року Саудівська Аравія, ОАЕ, Бахрейн і Єгипет розірвали дипломатичні відносини з Катаром, звинувативши його в підтримці тероризму і втручанні в їхні внутрішні справи.

Влада Катару неодноразово відкидала подібні звинувачення, називаючи їх безпідставними.