  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Арабські країни погодилися зняти блокаду з Катару

    • Розсилка
    <p>Саудівська Аравія, ОАЕ, Бахрейн і Єгипет через три з половиною роки вирішили відновити відносини з Катаром</p> - Арабські країни погодилися зняти блокаду з Катару

    Саудівська Аравія, ОАЕ, Бахрейн і Єгипет через три з половиною роки вирішили відновити відносини з Катаром

    Угоду про нормалізацію відносин з Катаром країни підпишуть у вівторок

    Катар і Саудівська Аравія вирішили відкрити сухопутні і морські кордони, а також – повітряний простір.

    Про це повідомляє «Аль-Джазіра» з посиланням на МЗС Кувейту.

    За інформацією кувейтської сторони, яка виступила як посередник на переговорах між обома країнами, це рішення набуло чинності ввечері в понеділок, 4 січня.

    Джерело Reuters в адміністрації США повідомило, що на полях саміту країн Перської затоки влада Саудівської Аравії, ОАЕ, Бахрейну та Єгипту підпишуть угоду про нормалізацію відносин з Катаром.

    Також видання повідомляє, що емір Катару шейх Тамім бін Хамад Аль Тані вперше за три роки відвідає саміт, який пройде у вівторок.

    Нагадаємо, в червні 2017 року Саудівська Аравія, ОАЕ, Бахрейн і Єгипет розірвали дипломатичні відносини з Катаром, звинувативши його в підтримці тероризму і втручанні в їхні внутрішні справи.

    Влада Катару неодноразово відкидала подібні звинувачення, називаючи їх безпідставними.

    Теги: саміт політика Саудівська Аравія Катар ОАЕ Кувейт влада
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies