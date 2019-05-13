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    Думки вголос

    Чим ближче до парламентських виборів - тим більше буде кандидатів на посаду прем‘єра

    • Ірина Геращенко

      Народний депутат України, віце-спікер

    • Розсилка
    Андрій Садовий - Чим ближче до парламентських виборів - тим більше буде кандидатів на посаду прем‘єра
    Андрій Садовий

    «Самопоміч», яка завжди вирізнялася надкритичними оцінками взаємин президента і парламенту, зараз, коли парламенту «наказують і вимагають» - ані пари з вуст

    Так дивно. Пану Андрію Садовому пропонували прем‘єрство свого часу. Але ситуація в економіці була настільки важкою, а виклики перед країною настільки складними, що він і його політсила «нових облич» віддали перевагу легким рішенням - умити руки, вийти з коаліції, критикувати президента і владу осторонь і робити ставку на радикалів з фракції, які то на роковини Майдану громили двері в АП, то паралізували на кілька місяців центральну вулицю Києва.

    Чим ближче до парламентських виборів - тим більше в нас буде кандидатів на посаду прем‘єра. Але є одне але. Для цього потрібно виграти вибори - і сформувати коаліцію.

    З такими амбіціями нашого політикуму, де кожен другий - президент, прем‘єр і спікер - традиційно це буде ще той виклик): але впораємося. 

    Р. S. Звернула увагу, що «Самопоміч», яка завжди вирізнялася надкритичними оцінками взаємин президента і парламенту, зараз, коли парламенту «наказують і вимагають» - ані пари з вуст):

    Джерело: блог Ірини Геращенко

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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