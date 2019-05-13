Чим ближче до парламентських виборів - тим більше буде кандидатів на посаду прем‘єра

Андрій Садовий

«Самопоміч», яка завжди вирізнялася надкритичними оцінками взаємин президента і парламенту, зараз, коли парламенту «наказують і вимагають» - ані пари з вуст

Так дивно. Пану Андрію Садовому пропонували прем‘єрство свого часу. Але ситуація в економіці була настільки важкою, а виклики перед країною настільки складними, що він і його політсила «нових облич» віддали перевагу легким рішенням - умити руки, вийти з коаліції, критикувати президента і владу осторонь і робити ставку на радикалів з фракції, які то на роковини Майдану громили двері в АП, то паралізували на кілька місяців центральну вулицю Києва.

Чим ближче до парламентських виборів - тим більше в нас буде кандидатів на посаду прем‘єра. Але є одне але. Для цього потрібно виграти вибори - і сформувати коаліцію.

З такими амбіціями нашого політикуму, де кожен другий - президент, прем‘єр і спікер - традиційно це буде ще той виклик): але впораємося.

Р. S. Звернула увагу, що «Самопоміч», яка завжди вирізнялася надкритичними оцінками взаємин президента і парламенту, зараз, коли парламенту «наказують і вимагають» - ані пари з вуст):

Джерело: блог Ірини Геращенко

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