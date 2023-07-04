Зеленський закликав Байдена запросити Україну до НАТО – ЗМІ

На думку Зеленського, саме президент США - та людина, яка приймає рішення щодо того, чи буде Україна в НАТО

Президент України Володимир Зеленський закликав американського лідера Джо Байдена негайно запросити Україну до НАТО. Про це повідомляє CNN.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Він - за те, щоб ми в майбутньому були в НАТО. Прямо зараз (необхідне офіційне запрошення в НАТО - ред.), це дуже важливо», - цитує CNN власне інтерв'ю Зеленського, повну версію якого ще не опубліковано.

Як повідомляє CNN, на думку Зеленського, саме президент США - та людина, яка приймає рішення щодо того, чи буде Україна в НАТО, чи ні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зеленський також зазначив, що він розуміє, що насправді Україна не зможе вступити до альянсу, поки йде війна – але запрошення буде дуже важливим сигналом та стимулом для українських солдатів.

Раніше президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що не буде спрощувати процедуру вступу України до Північноатлантичного альянсу.

Зокрема міністр оборони Великої Британії Бен Воллес вважає, що Україна повинна мати можливість «пропустити» План дій щодо членства в НАТО на своєму шляху до вступу в Альянс.

Нагадаємо, прем'єр-міністерка Естонії Кайя Каллас анонсувала «сюрприз» щодо членства України в НАТО на липневому саміті Альянсу у Вільнюсі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Міністр під час спілкування наголосив, що настав час для ясності у питанні членства України в Альянсі.