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Зеленський повернув довоєнні податки

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Зеленський повернув довоєнні податки
Ухвалення закону є важливою умовою, передбаченою угодою з МВФ
фото з відкритих джерел

Єдиний податок у розмірі 2% скасовується 1 серпня 2023 року

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає повернення довоєнної системи податків з 1 серпня, а саме – скасування 2% податку для ФОПів та повернення 5%. Про це повідомляє нардеп Ярослав Железняк.

Закон передбачає продовження мораторію на податкові перевірки до кінця війни.

Так, з 1 серпня будуть дозволені перевірки для підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, паливо), грального бізнесу та фінансових послуг.

При цьому з 1 жовтня повертається відповідальність за порушення у сфері застосування РРО. Водночас передбачене звільнення від фінансової відповідальності за порушення з РРО на прифронтових територіях. Але це не стосується торгівлі підакцизними товарами.

Повернення податків та відповідальності 

Закон скасовує:

  • можливість для фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб бути платниками єдиного податку ІІІ групи із застосуванням ставки єдиного податку у розмірі 2% від суми доходу;
  • можливість для фізичних осіб-підприємців платників єдиного податку І та ІІ груп не сплачувати єдиний податок;
  • незастосування штрафних санкцій за порушення податкового законодавства;
  • зупинку перебігу строків (подання податкової звітності, строків отримання податкової інформації контролюючими органами).

Інші норми закону:

  • «технічний борг», який виник із 1 квітня 2022 року до 31 липня 2023 року не будуть враховувати під час визначення можливості платника продовжувати перебування на спрощеній системі;
  • збереження права добровільної сплати єдиного податку і ЄСВ для прифронтових територій, у тому числі територій можливих бойових дій.

Підкреслимо, що ухвалення закону є важливою умовою, передбаченою угодою з МВФ.

Нагадаємо, що Зеленський пропонує продовжити воєнний стан і мобілізацію. Воєнний стан в Україні планують продовжити до середини листопада.

Теги: податки закон Володимир Зеленський

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