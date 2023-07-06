Єрмак провів розмову із держсекретарем Ватикану: деталі

Керівник Офісу президента поінформував співрозмовника про зусилля України, спрямовані на досягнення миру в Україні

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову із Державним секретарем Святого Престолу кардиналом П'єтро Пароліном. Сторони обговорили продовження мирної конференції щодо миру в Україні після зустрічі представників різних країн у Копенгагені. Про це повідомляє в Twitter керівника ОП.

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«Поінформував співрозмовника про зусилля України, спрямовані на досягнення миру в Україні», - йдеться у публікації.

Так, уточнив Єрмак, йдеться, зокрема, про консультації в Копенгагені щодо ключових принципів миру на рівні радників з питань національної безпеки та політичних радників лідерів низки країн.

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Серед них: Бразилія, Велика Британія, Данія, ЄС, Італія, Індія, Канада, Німеччина, Південна Африка, Саудівська Аравія, США, Туреччина, Україна, Франція та Японія.

«Ці консультації мали продовження у вигляді щотижневих зустрічей з представниками іноземних дипломатичних місій у Києві», - розповів керівник ОП у своєму Telegram.

Так, 5 червня відбулася друга така зустріч. Її учасниками стали посли країн G-7, Представництва ЄС в Україні та глави дипломатичних представництв ПАР, КНР, Данії, Іспанії, Індії, Південної Кореї, Нідерландів, Індонезії, Австралії, Саудівської Аравії, Мексики, Польщі, Туреччини, Словаччини, Чехії, Бразилії, Аргентини та Ватикану в Україні.

Також Єрмак додав, що подякував Пароліну за участь у цій зустрічі в Києві архиєпископа Вісвальдаса Кульбокаса, який є апостольським нунцієм в Україні та титулярним архієпископом Мартани.

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«Висловив вдячність П'єтро Пароліну за готовність сприяти процесу повернення на батьківщину українських дітей, незаконно депортованих Росією», - розповів голова ВП.

При цьому урядовець зазначив, що повернення громадян України входить до 10 пунктів Формули миру президента Володимира Зеленського.

Нагадаємо, після візиту до Угорщини наприкінці квітня Папа Римський Франциск заявив, що Ватикан бере участь у миротворчій місії, щоби спробувати покласти край розв’язаній Росією проти України повномасштабній війні. ЗМІ писали, що Київ нічого про неї не знає.

13 травня президент Володимир Зеленський зустрівся з понтифіком під час візиту до Італії. Згодом до України прибув Дзуппі, який, зокрема зустрівся з українським омбудсменом Дмитром Лубінцем, який намагався до нього донести: єдиний механізм захисту українських дітей – звільнення всієї території України.

Раніше повідомлялося, що Ватикан наразі не має конкретного плану, який допоміг би почати мирні перемовини в контексті російсько-української війни.

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Нещодавно кардинал Ватикану Маттео Дзуппі, призначений Папою Римським для проведення «переговорів про мир» із Україною та Росією, повідомив, що працює над механізмом повернення депортованих українських дітей.

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