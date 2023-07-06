Головна Світ Політика
search button user button menu button

Єрмак провів розмову із держсекретарем Ватикану: деталі

Діана Гасюк
glavcom.ua
Єрмак провів розмову із держсекретарем Ватикану: деталі
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак
фото: Twitter

Керівник Офісу президента поінформував співрозмовника про зусилля України, спрямовані на досягнення миру в Україні

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову із Державним секретарем Святого Престолу кардиналом П'єтро Пароліном. Сторони обговорили продовження мирної конференції щодо миру в Україні після зустрічі представників різних країн у Копенгагені. Про це повідомляє в Twitter керівника ОП.

«Поінформував співрозмовника про зусилля України, спрямовані на досягнення миру в Україні», - йдеться у публікації.

Так, уточнив Єрмак, йдеться, зокрема, про консультації в Копенгагені щодо ключових принципів миру на рівні радників з питань національної безпеки та політичних радників лідерів низки країн.

Серед них: Бразилія, Велика Британія, Данія, ЄС, Італія, Індія, Канада, Німеччина, Південна Африка, Саудівська Аравія, США, Туреччина, Україна, Франція та Японія.

«Ці консультації мали продовження у вигляді щотижневих зустрічей з представниками іноземних дипломатичних місій у Києві», - розповів керівник ОП у своєму Telegram.

Так, 5 червня відбулася друга така зустріч. Її учасниками стали посли країн G-7, Представництва ЄС в Україні та глави дипломатичних представництв ПАР, КНР, Данії, Іспанії, Індії, Південної Кореї, Нідерландів, Індонезії, Австралії, Саудівської Аравії, Мексики, Польщі, Туреччини, Словаччини, Чехії, Бразилії, Аргентини та Ватикану в Україні.

Також Єрмак додав, що подякував Пароліну за участь у цій зустрічі в Києві архиєпископа Вісвальдаса Кульбокаса, який є апостольським нунцієм в Україні та титулярним архієпископом Мартани.

«Висловив вдячність П'єтро Пароліну за готовність сприяти процесу повернення на батьківщину українських дітей, незаконно депортованих Росією», - розповів голова ВП.

При цьому урядовець зазначив, що повернення громадян України входить до 10 пунктів Формули миру президента Володимира Зеленського.

Нагадаємо, після візиту до Угорщини наприкінці квітня Папа Римський Франциск заявив, що Ватикан бере участь у миротворчій місії, щоби спробувати покласти край розв’язаній Росією проти України повномасштабній війні. ЗМІ писали, що Київ нічого про неї не знає.

13 травня президент Володимир Зеленський зустрівся з понтифіком під час візиту до Італії. Згодом до України прибув Дзуппі, який, зокрема зустрівся з українським омбудсменом Дмитром Лубінцем, який намагався до нього донести: єдиний механізм захисту українських дітей – звільнення всієї території України.

Раніше повідомлялося, що Ватикан наразі не має конкретного плану, який допоміг би почати мирні перемовини в контексті російсько-української війни. 

Нещодавно кардинал Ватикану Маттео Дзуппі, призначений Папою Римським для проведення «переговорів про мир» із Україною та Росією, повідомив, що працює над механізмом повернення депортованих українських дітей

Читайте також: Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна

Теги: Папа Римський Ватикан Україна Андрій Єрмак

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Світова рецесія пов'язана з болючим переходом із п'ятого технологічного укладу до шостого
Світова економіка перестала помічати війну в Україні
Вчора, 15:57
Роберт Пшель: Є країни НАТО, яких лякає навіть думка про те, що Україна поверне усі свої території
Роберт Пшель: Є країни НАТО, яких лякає навіть думка про те, що Україна поверне усі свої території Інтерв’ю
30 червня, 13:45
На афіші фестивалю Лайма постає у жовто-блакитних окулярах
Назріває скандал. Канал 1+1 показуватиме концерт за участю російських артистів
27 червня, 13:13
Одним з поширених механізмів обходу санкцій є створення фірм-одноденок, які допомагают ьпостачати компоненти для виробництва зброї
Де Росія бере сировину для виробництва зброї: пояснення розвідки
25 червня, 16:59
«Дихання по квадрату» – техніка, якою користується співачка
Українська співачка Shadu розповіла, як долає стрес
18 червня, 14:26
Ріші Сунак, прем'єр-міністр Британії (
Британія надасть Україні понад $20 млн на покращення кіберзахисту
18 червня, 14:06
У сім'ї буде ще один син
Сім’я Тимура Мірошниченка нарешті усиновить дитину
12 червня, 13:00
РФ атакувала Україну ракетами наземного базування різних типів
Нічний терор: Росія випустила по Україні вісім ракет і понад 30 «Шахедів»
10 червня, 09:48
Глава МЗС ФРН Анналена Бербок зробила заяву щодо подій на Каховській ГЕС
Німеччина та країни G7 допоможуть Україні розслідувати підрив Каховської ГЕС
6 червня, 20:25

Політика

Єрмак провів розмову із держсекретарем Ватикану: деталі
Єрмак провів розмову із держсекретарем Ватикану: деталі
Байден не підтримав призначення Воллеса генсеком НАТО через винищувачі для України – Telegraph
Байден не підтримав призначення Воллеса генсеком НАТО через винищувачі для України – Telegraph
РФ готує нові військові частини та підрозділи для війни проти України – Генштаб
РФ готує нові військові частини та підрозділи для війни проти України – Генштаб
Порошенко у Брюсселі розказав про безпрецедентну ситуацію в Україні
Порошенко у Брюсселі розказав про безпрецедентну ситуацію в Україні
Збиття літака МАУ. Низка країн подає до Міжнародного суду
Збиття літака МАУ. Низка країн подає до Міжнародного суду
Прем’єрка Італії закликала надати Україні реальні гарантії безпеки на саміті НАТО
Прем’єрка Італії закликала надати Україні реальні гарантії безпеки на саміті НАТО

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
105K
Ексгенпрокурор Луценко більше не воюватиме через інвалідність
37K
Контрнаступ ЗСУ: Сирський повідомив хороші новини
32K
Маленька війна великої корпорації: McDonald’s проти п’ятирічного Макара з України
17K
Де голова Тернопільської облради ховав хабар? Слідчі оприлюднили подробиці гучної справи
17K
Британська авіація перехопила російський літак в Естонії (фото)
8384
Продовження скандалу із «Челсі»: Британія пояснила, куди підуть гроші Абрамовича

Новини

«Асиметричний градієнт виснаження»: ISW пояснив тактику ЗСУ під час контрнаступу
Вчора, 07:58
Спека та місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 5 липня
Вчора, 05:32
5 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 01:01
Пожежа у Підмосков'ї, звернення Зеленського до Байдена: головне за ніч
4 липня, 07:07
Важкі бої тривають на чотирьох напрямках – Генштаб
4 липня, 06:59
Навчання українських льотчиків на F-16 досі не почалися – Кулеба
4 липня, 06:12

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту