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Членство України в НАТО: Кулеба заявив, що союзники Альянсу досягли консенсусу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Членство України в НАТО: Кулеба заявив, що союзники Альянсу досягли консенсусу
Кулеба вважає, що зараз найкращий момент, щоб внести ясність щодо запрошення України стати членом Альянсу
фото з відкритих джерел

Дмитро Кулеба: «Я вітаю це довгоочікуване рішення, яке скорочує наш шлях до НАТО»

Після інтенсивних переговорів союзники по НАТО досягли консенсусу щодо усунення плану дій щодо членства зі шляху України до вступу в Альянс. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Твіттері.

«Після інтенсивних переговорів союзники по НАТО досягли консенсусу щодо усунення ПДЧ зі шляху України до членства. Я вітаю це довгоочікуване рішення, яке скорочує наш шлях до НАТО. Це також найкращий момент, щоб прояснити запрошення Україні стати членом», – зазначив глава української дипломатії.

Міністр зазначив, що це також найкращий момент, щоб внести ясність щодо запрошення України стати членом Альянсу.

Додамо, що ПДЧ – це так званий попередній етап членства в НАТО. У цей час країна-претендент має виконати індивідуальну програму підготовки до майбутнього членства.

Як повідомлялося, на саміті НАТО союзники готують спільну декларацію із зобов'язаннями перед Україною. 

Нагадаємо, президент США Байден вважає, що Україна не готова стати членом НАТО.

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Теги: міністр НАТО Україна президент Дмитро Кулеба запрошення

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