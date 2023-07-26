Можливо, на Заході вважають, що такий підхід дозволить уникнути прямої військової участі у війні

Щодня відбуваються нові й нові військові злочини

Те, що Росія готується до війни в довгу – не новина. В продовження цього підходу Держдума вчора проголосувала за: 1) підвищення верхньої межі віку обов’язкового призову (тепер це 18-30, раніше було 18-27); 2) заборону чоловікам, які знаходяться під призовом, виїжджати за межі Росії.

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Питання у тому, чому Захід обирає війну в довгу. А позиція «ми будемо як завгодно довго підтримувати Україну» замість «ми надамо допомоги стільки, щоб Україна перемогла» якраз і свідчить про цей підхід.

Можливо, на Заході вважають, що такий підхід дозволить уникнути прямої військової участі у війні. Що абсолютно не факт. Адже війна в довгу призводить до: 1) виникнення та накопичення нових проблем (перспективи голоду для країн Африки через зрив Росією зернової угоди); 2) перерозподілу балансу впливу практично у кожному регіоні; 3) росту ультраправих та ізоляціоністських настроїв у низці країн.

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Та й взагалі, війна вдовгу призводить до звикання до війни. А це погано. Бо щодня відбуваються нові й нові військові злочини.