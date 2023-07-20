Данілов пообіцяв Росії неприємні сюрпризи після атак по півдню України

Як відзначив секретар РНБО, спроби Росії залякати мають протилежний ефект та катастрофічні наслідки для самої ж країни

Олексій Данілов «Україна вже давно зібрала до купи всі «червоні лінії» Путіна, звила з них мотузку, на якій повісить російський імперський труп»

На росіян очікує багато неприємних для сюрпризів. Україна відповість на ракетні обстріли мирних міст збільшенням кількості ударів по ворожих військах. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

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«Відповідь України на ракетні обстріли мирних міст і вбивство цивільних одна – це збільшення кількості й масштабів ударів СОУ по окупаційним військам. Україна вже давно зібрала до купи всі «червоні лінії» Путіна, звила з них мотузку, на якій повісить російський імперський труп», – написав Данілов.

Як відзначив секретар РНБО, спроби Росії залякати мають протилежний ефект та катастрофічні наслідки для самої ж країни. Окупантів очікують сюрпризи й привіти «не тільки від армії дронів, але й від флоту дронів».

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«Одеським політикам колишньої Партії регіонів і ОПЗЖ саме час пояснити, як їх повзання по кремлівському килимку привело в Одесу «руський мир» і скільки крові це коштувало», – додав Данілов.

Нагадаємо, у ніч проти 20 липня Росія атакувала південь України. Під вогонь потрапили Одеса й Миколаїв. Ворожі обстріли призвели до пошкодження житлових будівель й пожеж. Зокрема в Одесі 8 людей отримали поранення. В Миколаєві відомо про одного загиблого та 19 постраждалих.