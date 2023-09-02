Наступний тиждень буде кадропадом для уряду Шмигаля

Банкова усвідомлює зростання невдоволення і критичних настроїв людей

Заплановано відразу кілька кадрових ротацій.

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Мова не лише про МО, але й про призначення міністра культури та інформаційної політики.

На цю посаду прогнозують авторитетну в мистецьких колах, колишню директорку Українського Культурного Фонду Юлію Федів.

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Це її команда Зеленського звільнила з УКФ, ще й намагалася дискредитувати.

Два роки тому проти Федів завели кримінальну справу за начебто нецільове використання 57 млн грн. Тоді мистецька спільнота була змушена захищати пані Юлю. Й очевидно, владі перед внесенням кандидатури треба перепросити в Федів за наклеп. Або це виглядає дико.

Що одначають ці ротації в Уряді?

Банкова усвідомлює зростання невдоволення і критичних настроїв людей. Війна триває, з економікою біда, корупція і управлінський хаос задовбали навіть прихильників Зеленського. Й цей негатив треба на когось скинути. Ідеально – на ВР і Уряд. Тому важливо звільнити поганих і призначити чергових нових хароших.

На Банковій страшний кадровий голод. Слуг повно, обрати немає з кого. Тому шукають професійних і лояльних в партнерських проєктах. Але очевидно, що принцип особистої лояльності главі ОП і Зеленському залишається ключовим при призначеннях.

Вірогідно, мотивацією людей, які погоджуються йти у владу, є бажання допомогти країні під час війни. Єдине – вони не повинні мати жодних ілюзій щодо самостійності на своїх посадах і можливості прийняти рішення без оглядки на Банкову.

Ми неодноразово чули за ці чотири роки про призначення на посади хороших і професійних людей. Яких система ламала, перетворювала на сірих і безвільних виконавців. І викидала дискредитованими.

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І пані Федів, і пану Умерову прийдеться дати ключову відповідь – чи готові вони звільнити з міністерств смотрящих від ОП і зупинити корупційні схеми, ниточки яких теж ведуть далі.

А для пані Федів ключовим маркером вірності принципам буде, звичайно, питання повернення в ефір трьох патріотичних телеканалів і відмова від політичної цензури та марафону, який давно став ганьбою.