Головна Думки вголос Ірина Геращенко
search button user button menu button
Ірина Геращенко Народна депутатка України

Наступний тиждень буде кадропадом для уряду Шмигаля

glavcom.ua
Денис Шмигаль скоро отримає нових підлеглих
фото з відкритих джерел

Банкова усвідомлює зростання невдоволення і критичних настроїв людей

Заплановано відразу кілька кадрових ротацій.

Мова не лише про МО, але й про призначення міністра культури та інформаційної політики.

На цю посаду прогнозують авторитетну в мистецьких колах, колишню директорку Українського Культурного Фонду Юлію Федів.

Це її команда Зеленського звільнила з УКФ, ще й намагалася дискредитувати.

Два роки тому проти Федів завели кримінальну справу за начебто нецільове використання 57 млн грн. Тоді мистецька спільнота була змушена захищати пані Юлю. Й очевидно, владі перед внесенням кандидатури треба перепросити в Федів за наклеп. Або це виглядає дико.

Що одначають ці ротації в Уряді?

  • Банкова усвідомлює зростання невдоволення і критичних настроїв людей. Війна триває, з економікою біда, корупція і управлінський хаос задовбали навіть прихильників Зеленського. Й цей негатив треба на когось скинути. Ідеально – на ВР і Уряд. Тому важливо звільнити поганих і призначити чергових нових хароших.
  • На Банковій страшний кадровий голод. Слуг повно, обрати немає з кого. Тому шукають професійних і лояльних в партнерських проєктах. Але очевидно, що принцип особистої лояльності главі ОП і Зеленському залишається ключовим при призначеннях.
  • Вірогідно, мотивацією людей, які погоджуються йти у владу, є бажання допомогти країні під час війни. Єдине – вони не повинні мати жодних ілюзій щодо самостійності на своїх посадах і можливості прийняти рішення без оглядки на Банкову.

Ми неодноразово чули за ці чотири роки про призначення на посади хороших і професійних людей. Яких система ламала, перетворювала на сірих і безвільних виконавців. І викидала дискредитованими.

І пані Федів, і пану Умерову прийдеться дати ключову відповідь – чи готові вони звільнити з міністерств смотрящих від ОП і зупинити корупційні схеми, ниточки яких теж ведуть далі.

А для пані Федів ключовим маркером вірності принципам буде, звичайно, питання повернення в ефір трьох патріотичних телеканалів і відмова від політичної цензури та марафону, який давно став ганьбою.

Читайте також: ЗМІ: наступного тижня два міністерства отримають нових очільників
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: влада Кабмін війна корупція в Україні

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Франція сподівається зламати хунту через економічні санкції, вимкнення електропостачання та блокаду
Війна в Африці? Що задумала Франція
8 серпня, 14:55
Україна продовжує битись за свою Незалежність
День пам'яті захисників України. Їх жертва вимагає поваги
29 серпня, 11:39
Кордон Латвії з Білоруссю посилено охоронятиметься пів року
Латвія посилить охорону кордону з Білоруссю
9 серпня, 06:16
35-а бригада морської піхоти ЗСУ вибила з Урожайного 40-у бригаду морської піхоти збройних сил РФ
ЗСУ звільнили ще одне село на Донеччині
13 серпня, 12:17
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала годину
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала годину
15 серпня, 16:27
Наслідки рашистської атаки на Донеччину
Понад 50 вибухів на Чернігівщині та загиблі на Донеччині: яка ситуація в регіонах
18 серпня, 10:51
Очне навчання цього року зможуть собі дозволити тільки 68% шкіл, які мають укриття
«Не тягніть дитину на перший урок, якщо вона невиспана...» Усе про новий навчальний рік Тема тижня
30 серпня, 15:31
Сили оборони завдали потужних ударів по районах зосередження противника
За добу ЗСУ знищили три ракетні комплекси окупантів – Генштаб
29 серпня, 06:50
Головнокомандувач наголосив, що посилення української протиповітряної оборони стало ще одним важливим питанням, яке також було обговорено
Обстановка на фронті та винищувачі для ЗСУ: Залужний поговорив з Міллі
31 серпня, 20:15

Ірина Геращенко

Наступний тиждень буде кадропадом для уряду Шмигаля
Наступний тиждень буде кадропадом для уряду Шмигаля
Україна та Ізраїль. Чому наші ситуації не можна порівнювати
Україна та Ізраїль. Чому наші ситуації не можна порівнювати
Російсько-грузиньска війна. Уроки для українців
Російсько-грузиньска війна. Уроки для українців
Україна – нація вільних. Вільні не заслуговують на війну
Україна – нація вільних. Вільні не заслуговують на війну
Чи повернуться українки додому після Перемоги?
Чи повернуться українки додому після Перемоги?
Якщо депутати не знають, хто такий Грушевський, то що вони роблять у Раді?
Якщо депутати не знають, хто такий Грушевський, то що вони роблять у Раді?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
58K
Ухилянтам приготуватися. Данілов анонсував рішення
41K
Буданов розповів, як Ющенко знищив останні бомбардувальники Ту-22М3, які залишив Кучма
24K
Стало відомо, що перевозили знищені в Пскові Іл-76
22K
Лубінець розповів, кого з українців найважче повертати з полону
8907
Ще одна країна вступила у відкритий конфлікт із Китаєм через географію
8390
Юристи розповіли, коли українці зобов’язані замінити паспорт-книжечку на ID-картку

Новини

Данілов повідомив, на скільки кілометрів вглиб РФ може вдарити Україна
Сьогодні, 11:07
Окупанти намагалися прорватись у чотирьох районах лінії фронту – Генштаб
Сьогодні, 06:37
Тепло, але у деяких регіонах дощитиме: прогноз погоди на 2 вересня
Сьогодні, 05:26
2 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:21
Авіація ЗСУ завдала нищівного удару по позиціях окупантів – Генштаб
Вчора, 06:40
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала годину
Вчора, 05:30

Прес-релізи

Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
28 серпня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту