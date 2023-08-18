Понад 50 вибухів на Чернігівщині та загиблі на Донеччині: яка ситуація в регіонах

Вчора росіяни спробували йти вперед на Білогорівку, але під натиском наших воїнів змушені були полишити ці наміри

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській областях, а також на Полтавщині, Вінниччині, Житомирщині та Київщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій.

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Чернігівщина

За добу – вісім обстрілів (52 вибухи). Ворог використав міномети та артилерію. Обстріли по прикордонню Корюківського, Новгород-Сіверського районів. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформації не надходило. Дані уточнюються.

Сумщина

Вночі та зранку здійснено два обстріли Середино-Будської громади (вісім вибухів). Попередньо – без наслідків. Вчора протягом дня росіяни здійснили 23 обстріли прикордоння. Зафіксовано 138 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Середино-Будська, Свеська, Новослобідська, громади. Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (15 вибухів) та артилерії (55 вибухів). Внаслідок артобстрілів пошкоджено приватний будинок, господарські споруди, два магазини, автомобіль, газопровід.

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Білопільська громада: по території громади здійснено обстріл з міномету (14 вибухів) та з протитанкової пушки (п'ять вибухів) Внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено домогосподарство та лінію електропередач.

Дніпропетровщина

Вчора протягом дня ворог двічі вдарив по Нікополю, один раз – по Марганецькій громаді. До населених пунктів прилетіли понад два десятки снарядів. Загиблих та постраждалих немає. Пошкоджені комунальне підприємство, 12 приватних будинків, вісім господарських споруд, авто та лінія електропередач.

Запорізька область

За минулу добу окупанти нанесли 79 ударів по 20 населених пунктах області. 64 артобстріли прийшлися по території Гуляйполя, Новоандріївки, Малинівки, Полтавки, Затишшя, Кам'янського, Плавнів, Степового та інших прифронтових сіл. Зафіксовано шість авіаударів по Комишувасі, Оріхову й Малій Токмачці, п'ять обстрілів з РСЗВ по Новодарівці та чотири БПЛА-атаки на Залізничне, Чарівне та П'ятихатки. Надійшло 22 повідомлення про руйнування житлових будинків, господарські споруди та об’єктів інфраструктури. Без постраждалих.

Харківщина

На Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Охримівка, Мала Вовча, Бударки Чугуївського району та Строївка Куп'янського району. На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Синьківки. Завдав авіаційних ударів в районах Петропавлівки та Кучерівки. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали населені пункти: Дворічна, Куп’янськ, Кучерівка, Курилівка, Крохмальне. Внаслідок обстрілів м. Куп'янськ зруйновано приватний будинок, сталася пожежа. Загинула 61-річна жінка. Жінка 60 років зазнала поранення. Отримала медичну допомогу на місці.

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Луганщина

Вчора росіяни спробували йти вперед на Білогорівку, але під натиском наших воїнів змушені були полишити ці наміри. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Надія, Невське, Діброва та Білогорівка. По останній ворог наніс удар з авіації. За добу противник здійснив 148 обстрілів (546 снарядів).

Донеччина

За минулу добу одна людина загинула, двоє поранених. Росіяни здійснили 23 обстріли 15 населених пунктів: Красногорівка, Авдіївка, Костянтинівка, смт Північне, смт Велика Новосілка, смт Гостре, с.Новопокровське, с.Катеринівка, с.Богданівка, с.Нетайлове, с.Скучне, с.Дружба, с.Неліпівка, с.Соловйове, с.Новобахмутівка. Пошкоджено 22 приватних житлових будинки, амбулаторія, два вантажні автомобілі, причіп, навантажувач, ЛЕП, гараж.

Миколаївщина

Вчора на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» знищено два розвідувальні БпЛА «Мерлін-ВР». Протягом дня вчора ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Також вчора – артилерійські ворожі обстріли по території населеного пункту Куцурубської громади. Минулося без постраждалих.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 48 обстрілів (207 снарядів). Російські військові поцілили у райони 19 населених пунктів області. Загиблих та постраждалих серед цивільного населення немає.

Нагадаємо, триває 541-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 33 бойових зіткнення. Протягом минулої доби ворог завдав чотири ракетних та 53 авіаційних удари, здійснив 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.