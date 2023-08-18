Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Понад 50 вибухів на Чернігівщині та загиблі на Донеччині: яка ситуація в регіонах

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Понад 50 вибухів на Чернігівщині та загиблі на Донеччині: яка ситуація в регіонах
Наслідки рашистської атаки на Донеччину
фото: Нацполіція

Вчора росіяни спробували йти вперед на Білогорівку, але під натиском наших воїнів змушені були полишити ці наміри

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській областях, а також на Полтавщині, Вінниччині, Житомирщині та Київщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій.

Чернігівщина

За добу – вісім обстрілів (52 вибухи). Ворог використав міномети та артилерію. Обстріли по прикордонню Корюківського, Новгород-Сіверського районів. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформації не надходило. Дані уточнюються.

Сумщина

Вночі та зранку здійснено два обстріли Середино-Будської громади (вісім вибухів). Попередньо – без наслідків. Вчора протягом дня росіяни здійснили 23 обстріли прикордоння. Зафіксовано 138 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Середино-Будська, Свеська, Новослобідська, громади. Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (15 вибухів) та артилерії (55 вибухів). Внаслідок артобстрілів пошкоджено приватний будинок, господарські споруди, два магазини, автомобіль, газопровід.

Білопільська громада: по території громади здійснено обстріл з міномету (14 вибухів) та з протитанкової пушки (п'ять вибухів) Внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено домогосподарство та лінію електропередач.

Дніпропетровщина

Вчора протягом дня ворог двічі вдарив по Нікополю, один раз – по Марганецькій громаді. До населених пунктів прилетіли понад два десятки снарядів. Загиблих та постраждалих немає. Пошкоджені комунальне підприємство, 12 приватних будинків, вісім господарських споруд, авто та лінія електропередач.

Запорізька область

За минулу добу окупанти нанесли 79 ударів по 20 населених пунктах області. 64 артобстріли прийшлися по території Гуляйполя, Новоандріївки, Малинівки, Полтавки, Затишшя, Кам'янського, Плавнів, Степового та інших прифронтових сіл. Зафіксовано шість авіаударів по Комишувасі, Оріхову й Малій Токмачці, п'ять обстрілів з РСЗВ по Новодарівці та чотири БПЛА-атаки на Залізничне, Чарівне та П'ятихатки. Надійшло 22 повідомлення про руйнування житлових будинків, господарські споруди та об’єктів інфраструктури. Без постраждалих.

Харківщина

На Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Охримівка, Мала Вовча, Бударки Чугуївського району та Строївка Куп'янського району. На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Синьківки. Завдав авіаційних ударів в районах Петропавлівки та Кучерівки. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали населені пункти: Дворічна, Куп’янськ, Кучерівка, Курилівка, Крохмальне. Внаслідок обстрілів м. Куп'янськ зруйновано приватний будинок, сталася пожежа. Загинула 61-річна жінка. Жінка 60 років зазнала поранення. Отримала медичну допомогу на місці.

Луганщина

Вчора росіяни спробували йти вперед на Білогорівку, але під натиском наших воїнів змушені були полишити ці наміри. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Надія, Невське, Діброва та Білогорівка. По останній ворог наніс удар з авіації. За добу противник здійснив 148 обстрілів (546 снарядів).

Донеччина

За минулу добу одна людина загинула, двоє поранених. Росіяни здійснили 23 обстріли 15 населених пунктів: Красногорівка, Авдіївка, Костянтинівка, смт Північне, смт Велика Новосілка, смт Гостре, с.Новопокровське, с.Катеринівка, с.Богданівка, с.Нетайлове, с.Скучне, с.Дружба, с.Неліпівка, с.Соловйове, с.Новобахмутівка. Пошкоджено 22 приватних житлових будинки, амбулаторія, два вантажні автомобілі, причіп, навантажувач, ЛЕП, гараж.

Миколаївщина

Вчора на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» знищено два розвідувальні БпЛА «Мерлін-ВР». Протягом дня вчора ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Також вчора – артилерійські ворожі обстріли по території населеного пункту Куцурубської громади. Минулося без постраждалих.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 48 обстрілів (207 снарядів). Російські військові поцілили у райони 19 населених пунктів області. Загиблих та постраждалих серед цивільного населення немає.

Нагадаємо, триває 541-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 33 бойових зіткнення. Протягом минулої доби ворог завдав чотири ракетних та 53 авіаційних удари, здійснив 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: окупанти ЗСУ війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти готуються провести масштабну мобілізацію в Криму
Окупанти готуються провести масштабну мобілізацію в Криму
Сьогодні, 02:26
Контрнаступ українських військ поблизу Роботино та Урожайного має велике тактичне значення
Аналітики пояснили, чому прорив оборони окупантів біля Роботино має велике тактичне значення
Сьогодні, 06:20
ЗСУ ведуть наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках
ЗСУ зірвали спроби окупантів відновити втрачене положення у двох районах – Генштаб
Сьогодні, 06:45

Події в Україні

Розвідка звернулась з терміновим проханням до жителів окупованих територій
Розвідка звернулась з терміновим проханням до жителів окупованих територій
Понад 50 вибухів на Чернігівщині та загиблі на Донеччині: яка ситуація в регіонах
Понад 50 вибухів на Чернігівщині та загиблі на Донеччині: яка ситуація в регіонах
Польський перевізник відновить старий залізничний маршрут з Україною
Польський перевізник відновить старий залізничний маршрут з Україною
Україна цьогоріч не зможе досягти головної мети контрнаступу – WP
Україна цьогоріч не зможе досягти головної мети контрнаступу – WP
Як РФ розмиває національну ідентичність українців: дані британської розвідки
Як РФ розмиває національну ідентичність українців: дані британської розвідки
Атака безпілотників на Москву, США схвалили відправку в Україну F-16: головне за ніч
Атака безпілотників на Москву, США схвалили відправку в Україну F-16: головне за ніч

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
73K
Коли закінчиться війна? Що обіцяли Буданов, Резніков, Арестович: найгучніші заяви
58K
Розвідка повідомила, що Росія готує на День Незалежності України
22K
В Україні була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку
18K
День Незалежності. Тривожно...
12K
Національний музей денацифікованої історії. Куди зник тисячолітній меч «Коваль Людота»?
8378
ЗСУ показали, як знищили ворожий вертоліт шведським зенітно-ракетним комплексом RBS-70

Новини

Коли буде перемога України у війні: Держдеп дав відповідь
Сьогодні, 07:40
ЗСУ зірвали спроби окупантів відновити втрачене положення у двох районах – Генштаб
Сьогодні, 06:45
Спека, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 18 серпня
Сьогодні, 05:30
18 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:29
Міноборони Великої Британії похвалило українських енергетиків за підготовку до зими
Вчора, 15:10
20 боїв за добу: Генштаб назвав найгарячіші ділянки фронту
Вчора, 06:38

Прес-релізи

У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
15 серпня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту