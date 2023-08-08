Війна в Африці? Що задумала Франція

У Нігер на переговори з хунтою прилетіла Вікторія Нуланд, намагатиметься розрулити все мирно

Загалом, термін ультиматуму, висунутого країнами Західної Африки військовій хунті Нігеру, закінчився. Вторгнення не відбулося. Знову всі повернулися до умовлянь і дипломатії.

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Цілий тиждень в Африці точилися дебати щодо доцільності військової інтервенції, ресурсів на її реалізацію та можливих наслідків для регіональної безпеки.

Зрештою, лише три країни чітко заявили про бажання брати участь у військовій операції проти Нігеру: Кот Д`Івуар, Сенегал і Нігерія. Решта виступили проти інтервенції або зайняли нейтралітет, включно з такими важковаговиками як Алжир, Чад і Мавританія.

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Ба більше, у Нігерії стався розкол з приводу інтервенції в Нігер. Президент Бола Тінубу виступив за участь нігерійської армії в операції, причому вона мала стати головною ударною силою коаліції. Але мусульманська північ країни виступила проти, а Сенат не дав на це добро, побоюючись дестабілізації самої Нігерії, де живуть такі ж хауса-мовні народи, як і в сусідньому Нігері, і воювати проти одноплемінників вони не хочуть.

Франція має можливості задіяти своїх військових, але не поспішає і не хоче цього робити самотужки. Їм потрібна опора на регіональних союзників, а в ідеалі й підтримка США. Але у Вашингтоні теж впевненості поки що немає.

Сьогодні в Нігер на переговори з хунтою прилетіла Вікторія Нуланд, намагатиметься розрулити все мирно. Очевидно, що воювати нікому не хочеться, а ставки високі. США не бажають віддавати ініціативу Росії, до якої нігерійська хунта вже звернулася по допомогу на тлі ультиматуму Франції та ЕКОВАС.

На 10 серпня знову скликають позачергове засідання ЕКОВАС, вирішуватимуть, що робити з Нігером, і чи залишати силовий варіант як основний.

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З одного боку, переговори з хунтою можуть призвести до її легітимізації, що стане поганим прикладом для решти військових в Африці, а також дасть можливість військовим Нігеру залишитися в політичній системі, що унеможливить повернення туди Франції, і відкриє туди шлях для Росії та «вагнерівців».

З іншого боку, вторгнення може піти не за планом і вилитися в регіональну війну, яка дестабілізує сусідні країни з непередбачуваними наслідками, і головними переможцями виявляться ісламські екстремістські угруповання Сахеля, боротьба з якими опиняється під загрозою через між-африканські розбірки. Не кажучи вже про хвилі біженців до Європи.

У четвер буде важливий день для розуміння подальшої ситуації. Але наскільки я розумію, ЕКОВАС і Франція сподіваються зламати нігерійську хунту через економічні санкції, вимкнення електропостачання та блокаду. Це має змусити військових піти на переговори і договорняк з політичними елітами.