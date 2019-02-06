Янукович вирішив погратися у переговори щодо українських бранців Кремля

Лох, який підігрує своїм фіглярством цинічним і брудним сценаріям Кремля, не в переговори має гратися, а відповідати за зраду

В тюрмі українців тримає Путін, а не його приручені й пригодовані шавки

Ще влітку я зробила прогноз, що країна-терорист РФ спробує розіграти чутливу і важливу тему заручників напередодні виборів. Путін - цинік найвищого ґатунку і він буде спекулювати на заручниках під час виборів, це очевидно.

Президент Порошенко влітку двічі говорив з Путіним щодо заручників. З пропозицією до РФ звільнити наших політв‘язнів з тюрем Росії, звільнити всіх наших заручників з окупованих територій. Ми готові негайно передати РФ всіх засуджених росіян-терористів, яких РФ і Путін не визнають і про яких забули. Президент і його команда робили ці пропозиції десятки раз.

В тюрмі українців тримає Путін, а не його приручені й пригодовані шавки.

Від Путіна вимагаємо негайного звільнення заручників,політв‘язнів і військовополонених.

А лох, який підігрує своїм фіглярством цинічним і брудним сценаріям Кремля, не в переговори має гратися, а відповідати за зраду. Нам немає про що просити в Януковича, якого зневажають й у Києві, у Львові, й у його рідному Донбасі як втікача і зрадника.

Ми вимагаємо від Москви передати Януковича Україні для відбування покарання за злочини - зраду Батьківщини. Й чекаємо від Путіна, а не лохів-шавок негайного вирішення питання заручників. В Путіна, а не лохів ключі від тюрем і камер з українськими моряками, політв‘язнями і заручниками.

Шавки викликають просто огиду.

Джерело: блог Ірини Геращенко

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