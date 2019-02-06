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    Думки вголос

    Янукович вирішив погратися у переговори щодо українських бранців Кремля

    • Ірина Геращенко

      Народний депутат України, віце-спікер

    • Розсилка
    Лох, який підігрує своїм фіглярством цинічним і брудним сценаріям Кремля, не в переговори має гратися, а відповідати за зраду - Янукович вирішив погратися у переговори щодо українських бранців Кремля
    Лох, який підігрує своїм фіглярством цинічним і брудним сценаріям Кремля, не в переговори має гратися, а відповідати за зраду

    В тюрмі українців тримає Путін, а не його приручені й пригодовані шавки

    Ще влітку я зробила прогноз, що країна-терорист РФ спробує розіграти чутливу і важливу тему заручників напередодні виборів. Путін - цинік найвищого ґатунку і він буде спекулювати на заручниках під час виборів, це очевидно. 

    Президент Порошенко влітку двічі говорив з Путіним щодо заручників. З пропозицією до РФ звільнити наших політв‘язнів з тюрем Росії, звільнити всіх наших заручників з окупованих територій. Ми готові негайно передати РФ всіх засуджених росіян-терористів, яких РФ і Путін не визнають і про яких забули. Президент і його команда робили ці пропозиції десятки раз.

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    В тюрмі українців тримає Путін, а не його приручені й пригодовані шавки. 

    Від Путіна вимагаємо негайного звільнення заручників,політв‘язнів і військовополонених. 

    А лох, який підігрує своїм фіглярством цинічним і брудним сценаріям Кремля, не в переговори має гратися, а відповідати за зраду. Нам немає про що просити в Януковича, якого зневажають й у Києві, у Львові, й у його рідному Донбасі як втікача і зрадника. 

    Ми вимагаємо від Москви передати Януковича Україні для відбування покарання за злочини - зраду Батьківщини. Й чекаємо від Путіна, а не лохів-шавок негайного вирішення питання заручників. В Путіна, а не лохів ключі від тюрем і камер з українськими моряками, політв‘язнями і заручниками.

    Шавки викликають просто огиду.

    Джерело: блог Ірини Геращенко

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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