У Польщі відкрився центр підготовки українських дітей до мультитесту
Навчання планують розпочати 2 грудня на базі освітнього центру «Школа «Материнка» ім. Д.Павличка у Варшаві»
Освітній кластер MriyDiy запустив Центр підготовки до національного мультитесту (НМТ) у Варшаві для українських школярів. Про це повідомив виконавчий директор фундації Артур Пройдаков.
«Програма Центру підготовки до НМТ дозволить випускникам швидко, ефективно та безкоштовно підготуватися до тесту у цікавому форматі за основними предметами: української мови, математики, історії України та англійської мови. Цей проєкт також сприятиме збереженню української ідентичності через спілкування українською мовою», – йдеться в повідомленні.
За словами Пройдакова, команда центру буде супроводжувати школярів протягом всього періоду навчання для успішного складання мультитесту. Офлайн навчання планують розпочати 2 грудня на базі освітнього центру «Школа «Материнка» ім. Д.Павличка у Варшаві».
Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий запропонував німецьким партнерам внести українську мову до переліку іноземних, які вивчають у німецьких школах.
До слова, у 2024 році Національний мультипредметний тест розпочнеться у травні і складатиметься із чотирьох предметів.
Раніше Вінницький повідомив, що через два роки українські випускники можуть складати національний мультипредметний тест на п'ять предметів. Таку новацію хочуть втілити у життя вже у 2025 році.
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