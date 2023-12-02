Які спеціальності цьогоріч найчастіше обирали вступники: інфографіка

У порівнянні з минулим роком, кардинальних змін в інтересах вступників не відбулося

Перше місце в рейтингу посіла спеціальність «Право»

В Україні 30 листопада добігла кінця вступна кампанія 2023 року як на бакалаврат, так і на магістратуру. Експерти освітнього порталу Education.ua проаналізували, які спеціальності були найпопулярнішими серед цьогорічних вступників.

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10 найбажаніших спеціальностей у 2023 році

За підсумками вступної кампанії 2023 року, всього на бакалаврат на денну форму навчання подано 645 434 заяви. Рейтинг найпопулярніших серед абітурієнтів спеціальностей наступний:

081 «Право» (50 970 заяв). 122 «Комп’ютерні науки» (41 325 заяв). 053 «Психологія» (40 390 заяв). 035 «Філологія» (40 186 заяв). 073 «Менеджмент» (39 132 заяви). 121 «Інженерія програмного забезпечення» (27 605 заяв). 075 «Маркетинг» (24 275 заяв). 014 «Середня освіта» (22 277 заяв). 125 «Кібербезпека та захист інформації» (18 937 заяв). 051 «Економіка» (16 146 заяв).

«Якщо порівнювати з даними торішніх вступних кампаній (2021 та 2022 року), то кардинальних змін в інтересах вступників не відбулось. Єдине – окремі спеціальності порухалися місцями, наприклад, у 2021 році перше місце в рейтингу посідала спеціальність 035 «Філологія», а також до десятки входила спеціальність 061 «Журналістика», яка цьогоріч до рейтингу не потрапила», – резюмували фахівці.

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Якими спеціальностями цікавляться, але не обирають

Експерти також дослідили, які спеціальності найбільше цікавлять у розділі ЗВО користувачів освітнього порталу. У списку найпопулярніших є неочікувані спеціальності, адже за останній рік (листопад 2022 – листопад 2023) відвідувачі сайту шукали такі університетські спеціальності:

053 «Психологія». 227 «Терапія та реабілітація». 022 «Дизайн». 035 «Філологія». 221 «Стоматологія». 181 «Харчові технології». 081 «Право». 241 «Готельно-ресторанна справа». 024 «Хореографія». 075 «Маркетинг».

Нагадаємо, що міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що в Україні будуть запроваджені фундаментальні зміни у вищій освіті. Вища освіта буде оптимізована до європейських стандартів, а студенти отримають значно більшу свободу та вибір дій.

До слова, у 2024 році конкурсний відбір на навчання для здобуття ступеня вищої освіти може здійснюватись за результатами ЗНО-2021 року.