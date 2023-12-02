Які спеціальності цьогоріч найчастіше обирали вступники: інфографіка
Перше місце в рейтингу посіла спеціальність «Право»
В Україні 30 листопада добігла кінця вступна кампанія 2023 року як на бакалаврат, так і на магістратуру. Експерти освітнього порталу Education.ua проаналізували, які спеціальності були найпопулярнішими серед цьогорічних вступників.
10 найбажаніших спеціальностей у 2023 році
За підсумками вступної кампанії 2023 року, всього на бакалаврат на денну форму навчання подано 645 434 заяви. Рейтинг найпопулярніших серед абітурієнтів спеціальностей наступний:
- 081 «Право» (50 970 заяв).
- 122 «Комп’ютерні науки» (41 325 заяв).
- 053 «Психологія» (40 390 заяв).
- 035 «Філологія» (40 186 заяв).
- 073 «Менеджмент» (39 132 заяви).
- 121 «Інженерія програмного забезпечення» (27 605 заяв).
- 075 «Маркетинг» (24 275 заяв).
- 014 «Середня освіта» (22 277 заяв).
- 125 «Кібербезпека та захист інформації» (18 937 заяв).
- 051 «Економіка» (16 146 заяв).
«Якщо порівнювати з даними торішніх вступних кампаній (2021 та 2022 року), то кардинальних змін в інтересах вступників не відбулось. Єдине – окремі спеціальності порухалися місцями, наприклад, у 2021 році перше місце в рейтингу посідала спеціальність 035 «Філологія», а також до десятки входила спеціальність 061 «Журналістика», яка цьогоріч до рейтингу не потрапила», – резюмували фахівці.
Якими спеціальностями цікавляться, але не обирають
Експерти також дослідили, які спеціальності найбільше цікавлять у розділі ЗВО користувачів освітнього порталу. У списку найпопулярніших є неочікувані спеціальності, адже за останній рік (листопад 2022 – листопад 2023) відвідувачі сайту шукали такі університетські спеціальності:
- 053 «Психологія».
- 227 «Терапія та реабілітація».
- 022 «Дизайн».
- 035 «Філологія».
- 221 «Стоматологія».
- 181 «Харчові технології».
- 081 «Право».
- 241 «Готельно-ресторанна справа».
- 024 «Хореографія».
- 075 «Маркетинг».
Нагадаємо, що міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що в Україні будуть запроваджені фундаментальні зміни у вищій освіті. Вища освіта буде оптимізована до європейських стандартів, а студенти отримають значно більшу свободу та вибір дій.
До слова, у 2024 році конкурсний відбір на навчання для здобуття ступеня вищої освіти може здійснюватись за результатами ЗНО-2021 року.
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