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Гітлер теж приїжджав в захоплений Маріуполь

glavcom.ua
Багато істориків та сучасників стверджували, що саме в Маріуполі Гітлер вперше зрозумів, що війну програно

Минуло понад 80 років, а нічого не змінилося

Ну-ну, Гітлер теж приїжджав до захопленого Маріуполя.

У грудні 1941 року фюрер приїхав до окупованого Маріуполя. Багато істориків та сучасників, таких як німецький генерал Альфред Йодль, стверджували, що саме тут Гітлер вперше зрозумів, що війну програно.

А так про приїзд Гітлера розповідають маріупольські краєзнавці: «Жодних вишуканих страв для шикарного банкету в Маріуполі не організовувалося, оскільки приїзд був раптовим, пізнім, та й сама напружена обстановка, яка склалася на фронті, не сприяла цьому».

Минуло понад 80 років, а нічого не змінилося. І фінал історії буде таким самим.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Адольф Гітлер Маріуполь Друга світова війна росія путін

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