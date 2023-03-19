Гітлер теж приїжджав в захоплений Маріуполь

Багато істориків та сучасників стверджували, що саме в Маріуполі Гітлер вперше зрозумів, що війну програно

Минуло понад 80 років, а нічого не змінилося

Ну-ну, Гітлер теж приїжджав до захопленого Маріуполя.

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У грудні 1941 року фюрер приїхав до окупованого Маріуполя. Багато істориків та сучасників, таких як німецький генерал Альфред Йодль, стверджували, що саме тут Гітлер вперше зрозумів, що війну програно.

А так про приїзд Гітлера розповідають маріупольські краєзнавці: «Жодних вишуканих страв для шикарного банкету в Маріуполі не організовувалося, оскільки приїзд був раптовим, пізнім, та й сама напружена обстановка, яка склалася на фронті, не сприяла цьому».

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Минуло понад 80 років, а нічого не змінилося. І фінал історії буде таким самим.