Гітлер теж приїжджав в захоплений Маріуполь
Минуло понад 80 років, а нічого не змінилося
Ну-ну, Гітлер теж приїжджав до захопленого Маріуполя.
У грудні 1941 року фюрер приїхав до окупованого Маріуполя. Багато істориків та сучасників, таких як німецький генерал Альфред Йодль, стверджували, що саме тут Гітлер вперше зрозумів, що війну програно.
А так про приїзд Гітлера розповідають маріупольські краєзнавці: «Жодних вишуканих страв для шикарного банкету в Маріуполі не організовувалося, оскільки приїзд був раптовим, пізнім, та й сама напружена обстановка, яка склалася на фронті, не сприяла цьому».
Минуло понад 80 років, а нічого не змінилося. І фінал історії буде таким самим.
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