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    Думки вголос

    Напад на активістку Гандзюк: всі винні у злочині мають нести покарання за свої звірства

    • Антон Геращенко

      Народний депутат, радник міністра внутрішніх справ

    • Розсилка
    <span>Микола Новіков вийшов на свободу&nbsp;</span> - Напад на активістку Гандзюк: всі винні у злочині мають нести покарання за свої звірства
    Микола Новіков вийшов на свободу 

    Національною поліцією затримані злочинці, які організували і реалізували цей жахливий злочин

    Мовою оригіналу

    Полиция и прокуратура тоже ошибается.

    С подозреваемого ранее по делу о нападении на Екатерину Гандзюк Николая Новикова сняты подозрения.

    Сегодня он освобождён из следственного изолятора.

    Сожалею, что сотрудники полиции и прокуратуры поспешили с задержанием и обвинением Николая Новикова без должных оснований.

    А судья не нашёл в себе сил отказать правоохранителям в задержании гражданина, по которому не было убедительных доказательств о его причастности к нападению.

    За это всем причастным прийдется понести ответственность, предусмотренную Законом.

    Николай Новиков имеет полное право получить материальную компенсацию за время проведённое в СИЗО по закону «О порядке возмещения вреда нанесённого гражданину незаконными действиями правохранительных органов».

    Рекомендую ему так и поступить.

    Приношу также свои извинения Николаю Новикову. Я против того, чтобы невиновный привлекался к ответственности без должных на то оснований.

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    Кроме того, в полиции и прокуратуре должны быть и будут проведены служебные расследования в отношении тех сотрудников, чьи действия привели к задержанию невиновного гражданина.

    Я сегодня же направлю мои депутатские запросы по данному вопросу Генеральному прокурору Юрию Луценко и начальнику Национальной полиции Сергею Князеву и проконтролирую, чтобы они были рассмотрены по существу, а виновные привлечены к уставленной законом ответственности.

    На сегодня Национальной полицией задержаны настоящие преступники, организовавшие и реализовавшие это чудовищное преступление.

    В отношении них у полиции и прокуратуры, по имеющейся у меня информации, есть достаточно фактов об их прямой причастности к нападению на Е. Гандзюк.

    В том числе, задержан и непосредственный исполнитель преступления - подонок, который обливал Екатерину концентрированной серной кислотой.

    Аналогичное депутатское обращение готовится мной в отношении оценки действий судьи, вынесшего решение о содержании Н. Новикова под стражей, в Высший Совет Правосудия.

    Полиция, прокуратура и СБУ делает все, что нужно для того, чтобы установить всех лиц причастных к нападению на Екатерину Гандзюк.

    Все, кто виновен, получат суровое наказание за свои зверства. Никто не останется безнаказанным.

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    Джерело: блог Антона Геращенко

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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