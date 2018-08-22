Напад на активістку Гандзюк: всі винні у злочині мають нести покарання за свої звірства
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Національною поліцією затримані злочинці, які організували і реалізували цей жахливий злочин
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Полиция и прокуратура тоже ошибается.
С подозреваемого ранее по делу о нападении на Екатерину Гандзюк Николая Новикова сняты подозрения.
Сегодня он освобождён из следственного изолятора.
Сожалею, что сотрудники полиции и прокуратуры поспешили с задержанием и обвинением Николая Новикова без должных оснований.
А судья не нашёл в себе сил отказать правоохранителям в задержании гражданина, по которому не было убедительных доказательств о его причастности к нападению.
За это всем причастным прийдется понести ответственность, предусмотренную Законом.
Николай Новиков имеет полное право получить материальную компенсацию за время проведённое в СИЗО по закону «О порядке возмещения вреда нанесённого гражданину незаконными действиями правохранительных органов».
Рекомендую ему так и поступить.
Приношу также свои извинения Николаю Новикову. Я против того, чтобы невиновный привлекался к ответственности без должных на то оснований.
Кроме того, в полиции и прокуратуре должны быть и будут проведены служебные расследования в отношении тех сотрудников, чьи действия привели к задержанию невиновного гражданина.
Я сегодня же направлю мои депутатские запросы по данному вопросу Генеральному прокурору Юрию Луценко и начальнику Национальной полиции Сергею Князеву и проконтролирую, чтобы они были рассмотрены по существу, а виновные привлечены к уставленной законом ответственности.
На сегодня Национальной полицией задержаны настоящие преступники, организовавшие и реализовавшие это чудовищное преступление.
В отношении них у полиции и прокуратуры, по имеющейся у меня информации, есть достаточно фактов об их прямой причастности к нападению на Е. Гандзюк.
В том числе, задержан и непосредственный исполнитель преступления - подонок, который обливал Екатерину концентрированной серной кислотой.
Аналогичное депутатское обращение готовится мной в отношении оценки действий судьи, вынесшего решение о содержании Н. Новикова под стражей, в Высший Совет Правосудия.
Полиция, прокуратура и СБУ делает все, что нужно для того, чтобы установить всех лиц причастных к нападению на Екатерину Гандзюк.
Все, кто виновен, получат суровое наказание за свои зверства. Никто не останется безнаказанным.
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Джерело: блог Антона Геращенко