Путін лякає цивілізований світ страшною зброєю

Про необхідність чинити опір злу

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Мой отец называл себя убежденным атеистом. Он часто в кругу семьи высказывал такой аргумент: «Если Бог существует, почему он позволил Гитлеру убивать миллионы ни в чем не повинных людей?»

Во время войны он, военный врач, тайком от начальства оказывал помощь раненным пленным немцам. Вместе с коллегами фальсифицируя их документы. Тогда это было опасно, вплоть до расстрела.

Они, советские врачи, делали это, не зная никаких писаных принципов медицинской этики.

На самом деле мой отец не был атеистом. Он был искренним Богоборцем. Он очень хотел получить от Всевышнего ответ. Но ответа не было.

Сегодня я, активно тренированный злом человек, не требую от Всевышнего ответа. Потому что понимаю: Он – свидетель, только свидетель. Но и я, отчетливо понимая всё украинское предшествующее за 30 лет, откровенное зло стяжательства и бесконечную начальственную ложь, иногда, очень редко, задаю Ему вопрос: «Почему Ты не остановил такое произрастание зла в Путине, почему из-за его разрушительных амбиций умирают тысячи украинских парней, никогда не претендовавших на российские земли?».

Нет ответа.

Путин – не подсуден. Ни сегодня, ни завтра. Потому что он обладает ужасающим оружием, созданным совсем не им и его генералами. Не один только Андрей Дмитриевич Сахаров создавал это оружие. Многие тысячи вполне мирных в своей обыденности физиков, инженеров, бухгалтеров и биологов совершали этот трудовой подвиг подготовки убийства всего живого на планете. Впрочем, были и другие, американцы, англичане, французы…

Путин, как и каждый серийный убийца, одержим злом. И он знает – цивилизованный мир его боится. Есть ли выход из этой ситуации? Да, он существует, он – в сопротивлении злу. Страшной ценой. Всевышний здесь только свидетель.

Джерело: блог Семена Глузмана

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