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    Думки вголос

    США протягом декількох років вербували олігархів з оточення Путіна

    • Олександр Гольдфарб

      Очільник Фонда Литвиненка у Лондоні

    • Розсилка
    Олег Дерипаско - США протягом декількох років вербували олігархів з оточення Путіна
    Олег Дерипаско

    До кого зверталися американські розвідники?

    Мовою оригіналу

    Нью-Йорк Таймс сообщает, что ФБР и американский минюст на протяжении 2014-2016 гг проводили секретную операцию по вербовке россйских олигархов, близких к Путину. Статья озаглавлена  «Agents Tried to Flip Russian Oligarchs. The Fallout Spread to Trump» (Агенты пытались завербовать русских олигархов. В результате вышли на Трампа). Информация была слита в газету достоверным источником в спецслужбах США, мотив которого, по утверждению газеты, — затруднить усилия Трампа прикрыть расследование его предполагаемого сговора с российскими структурами, которое проводит спецпрокурор Мюллер. Логика здесь такова: если у ФБР был «крот» в ближайшем окружении Путина, который мог «выдать» Трампа, то версия о том, что американский президент — агент Кремля уже не выглядит абсолютно неправдоподобной конспирологией.

    Газета сообщает, что центральную роль в вербовочной операции играл небезызвестный Кристофер Стил, бывший резидент британской разведки в Москве и автор нашумевшего досье о связях Трампа с российскими структурами.

    Единственный олигарх, названный в статье по имени — Олег Дерипаска, с которым у американских вербовщиков было две встречи. Впрочем, пишет газета, их попытки не увенчались успехом: Дерипаска от сотрудничества отказался и, по всей видимости, предупредил Путина о затеях американцев. Теперь, как известно, он попал под санкции.

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    В этой связи нельзя не вспомнить покойного Михаила Лесина, погибшего при странных обстоятельствах во время визита в Вашингтон в ноябре 2015 г. Перед смертью ему непостижимым образом удалось перевести значительную часть своих активов в США и практически переселиться в Калифорнию. Официальная версия его смерти — несчастный случай, но тот же Кристофер Стил в другом секретном досье, о котором разузнали американские газеты, утверждал, что это было убийство.

    Если допустить, что все это правда, то следующий вопрос: а как повели себя остальные из потенциальных объектов вербовки — как Дерипаска или как Лесин? Кто эти люди, каждый может вычислить  сам: по списку Форбса от А до Я из тех, кто не попал под санкции.

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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