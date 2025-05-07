Президент Азербайджану Ільхам Алієв та очільник Лаосу Тхонглун Сісуліт не приїдуть на 9 травня до Москви

До Москви прибули лідер КНР Сі Цзіньпін та президент Сербії Александар Вучич на парад

Президенти Азербайджану Ільгам Гейдар-огли Алієв та Лаосу Тхонглун Сісуліт в останній момент відмовилися від візиту до Москви на 9 травня. Про це повідомив помічник російського диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков у коментарі російським пропагандистам, інформує «Главком».

Відомо, що візит президента на парад було погоджено Москвою і Баку ще в березні. «Пояснили це тим, що він має взяти участь у внутрішніх заходах, присвячених Гейдару Алієву», – сказав Ушаков.

Також помічник Путіна повідомив, що від поїздки до Москви відмовився президент Лаосу. За його словами, Тхонглун Сісуліт нібито захворів на коронавірус.

Тим часом до Москви прибули лідер КНР Сі Цзіньпін та президент Сербії Александар Вучич.

Нагадаємо, що 9 травня у Москві відбудеться військовий парад. На захід приїдуть представники понад 20 країн.

Як повідомлялося, на параді 9 травня в Москві, для всіх відвідувачів, включно з представниками ЗМІ та запрошеними гостями, діятимуть правила безпеки. Учасники події проходитимуть стандартну перевірку речей, а перелік заборонених до пронесення предметів містить 26 пунктів.

До слова, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді отримав запрошення взяти участь у святкуванні в Москві, проте не приїде. Однак зазначається, що країна буде представлена на заході. Президент Монголії Ухнаагійн Хурелсух також не підтвердив участі у святкуванні Дня перемоги в Москві.