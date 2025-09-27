Головна Країна Події в Україні
Україна загнала Росію у «глухий кут Першої світової» – FT

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Україна загнала Росію у «глухий кут Першої світової» – FT
Україна – цілком реальна країна, і мільйони українців готові боротися до останнього, щоб зберегти свою незалежність
фото з відкритих джерел

Найголовніша перемога Києва – доказ того, що українська нація є реальною

Всупереч гучним заявам російської пропаганди, яка малює картину неминучої перемоги Кремля, Україна наразі виграє війну. Експерти наводять неспростовні докази, що підтверджують нездатність Росії досягти своїх ключових цілей, включаючи крах на морі та в повітрі, а також фактичне зупинення просування на суші. Це вже визнав навіть президент США Дональд Трамп, який публічно заявив, що «Україна, за підтримки Європейського Союзу, здатна боротися і перемогти». Як інформує «Главком», про це пише Financial Times.

Коли 24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабний наступ, світ очікував, що Київ впаде за кілька днів. Тоді західні партнери пропонували евакуювати президента Володимира Зеленського, на що він, як повідомляється, відповів: «Мені потрібні боєприпаси, а не таксі».

Українські війська, які поступалися в озброєнні, шокували світ, відбивши наступ на Київ. З кінця літа 2022 року, після великих контрнаступів у Харківській та Херсонській областях, лінія фронту практично не зрушила. Росіянам не вдалося захопити жодного стратегічно важливого об’єкта, як-от Київ, Харків чи Херсон.

За 2025 рік, ціною приблизно 200-300 тисяч убитих і поранених, російській армії вдалося захопити лише тонку смужку прикордонної зони, що становить близько 0,6% від загальної території України. Фактично, у серпні 2025 року Росія контролювала меншу територію, ніж у серпні 2022 року.

Ситуація нагадує Західний фронт Першої світової війни, коли генерали жертвували десятками тисяч солдатів заради кількох кілометрів руїн. З військової точки зору, Україні вигідно здійснювати тактичні відступи, зберігаючи сили, поки Росія виснажує себе дороговартісними атаками.

Нейтралізація Чорноморського флоту та крах у повітрі

На морі досягнення України були не менш вражаючими. Попри повну військово-морську перевагу Росії на початку вторгнення, завдяки інноваційному використанню ракет і безпілотників українцям вдалося нейтралізувати військово-морську перевагу РФ.

Флагман Чорноморського флоту крейсер «Москва» та безліч інших російських суден були знищені. Це змусило залишки флоту шукати притулку в безпечних гаванях, далеко від фронту, що змінило сам характер морської війни.

Росія також зазнала невдачі у повітрі. На відміну від інших сучасних конфліктів, РФ так і не вдалося встановити контроль над небом України. Російські ВПС зазнали нищівних втрат, включно з українським ударом по стратегічних бомбардувальниках у червні.

«Слабке місце» оборони України

Україна досягла цих успіхів попри те, що досі не отримала повного спектру сучасного важкого озброєння, а також без прямого військового втручання ззовні. Єдиною третьою стороною, яка прямо втрутилася, була Північна Корея, яка відправила своїх солдатів воювати на боці Росії.

Наразі найслабше місце оборони України – це воля її західних друзів. Російська стратегія полягає в тому, щоб, поширюючи пропаганду про неминучу перемогу, зламати рішучість американців та європейців, змусивши їх припинити підтримку.

Експерти наголошують, що українська армія, яка налічує близько мільйона досвідчених ветеранів, є найдосвідченішою бойовою силою, що стоїть між російськими військами та Варшавою, Берліном і Парижем. Можливо, саме тому Дональд Трамп останнім часом став більш прихильно ставитися до України, адже, як зазначено в аналізі, «Він любить підтримувати переможців».

У чому Україна вже перемогла

Неможливо передбачити, як розвиватиметься війна, але в одному вирішальному сенсі українська перемога є вже незворотною:

Володимир Путін розв’язав війну, щоб довести світові, що української нації не існує. Однак, незалежно від подальшого розвитку подій, одне стало очевидно: Україна – цілком реальна країна, і мільйони українців готові боротися до останнього, щоб зберегти свою незалежність. Пам’ять про російське вторгнення та українські жертви продовжуватиме живити український патріотизм для майбутніх поколінь.

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо під час зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим закликав росіян припинити вбивства.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна здатна відновити свою повну територіальну цілісність за підтримки Європейського Союзу, а потім, можливо, «піти ще далі». Своїми думками він поділився в соціальній мережі Truth Social.

Опісля речник Кремля Дмитро Пєсков назвав «помилковим» твердження Дональда Трампа про те, що Україна здатна повернути всі свої території. Він заявив, що нібито «ситуація навколо України зараз відрізняється від весни 2022 року, позиції у Києва стали набагато гіршими». За його словами, Лавров має зустрітися з Марко Рубіо для того, аби довести до американської сторони позицію Росії щодо ситуації в Україні.

Теги: росія війна путін незалежність Україна патріотизм

Події в Україні

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
