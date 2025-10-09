Путін «знайшов крайніх» у авіатастрофі літака AZAL

Путін спробував звинуватити Україну в катастрофі літака AZAL

Російський диктатор Володимир Путін уперше публічно згадав Україну у контексті катастрофи літака азербайджанської авіакомпанії AZAL, який Росія збила 25 грудня 2024 року. За його словами, «причини трагедії пов’язані з тим, що в небі нібито перебував український безпілотник». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Путін заявив, що, нібито, в день катастрофи російські сили стежили одразу за трьома українськими безпілотниками, які, за його версією, «перетнули кордон РФ».

«Причини авіакатастрофи літака AZAL пов'язані, зокрема, з тим, що в небі перебував український безпілотник», – заявив російський диктатор.

За словами Путіна, російська ППО випустила дві ракети, які не влучили безпосередньо в борт AZAL, але «вибухнули поруч, після чого літак зазнав пошкоджень від уламків».

Це фактично перша спроба Москви покласти частину провини за трагедію на Україну, хоча жодних доказів цих тверджень російська сторона не надала.

Заяву Путін зробив після зустрічі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим у Душанбе (Таджикистан), яка стала першими повноцінними переговорами двох лідерів за тривалий час.

Як відомо, катастрофа літака сталася 25 грудня 2024 року. Пасажирський літак Embraer E190, що прямував до Азербайджану, зазнав аварії поблизу Актау в Казахстані. Унаслідок падіння загинули 38 осіб. Президент Азербайджану Ільхам Алієв звинуватив у трагедії російську сторону.

Раніше ми писали, що на фюзеляжі пасажирського літака Embraer азербайджанської авіакомпанії Azal, який розбився 25 грудня, виявлено сліди від елементів ракети ППО. На хвостовій частині пасажирського літака є отвори, схожі на пробоїни від ураження елементами ракети протиповітряної оборони.

Варто зазначити, що інцидент збігся у часі з роботою російської ППО у Грозному, яка, за даними місцевих пабліків, могла бути задіяна для відбиття атаки безпілотників на Північному Кавказі. Цей факт посилив підозри, що літак могли збити російські системи ППО.

Нагадаємо, президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що країна готується подати міжнародний позов проти росії через катастрофу азербайджанського літака. Про це повідомляє Minval.az, передає «Главком».

Алієв зазначив, що інцидент із літаком AZAL є цілком очевидним: «Це настільки зрозуміло, як божий день». Проте за його словами, за сім місяців від російської сторони не було отримано жодної конкретної відповіді.

Попри неодноразові запити генерального прокурора Азербайджану до голови Слідчого комітету Росії, у відповідь надходить лише одне формулювання: «слідство триває».

Президент вважає таку позицію неприйнятною й неефективною. Він наголосив, що Азербайджан готує документи для звернення до міжнародних судових інстанцій.