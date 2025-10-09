Головна Світ Політика
search button user button menu button

Путін «знайшов крайніх» у авіатастрофі літака AZAL

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Путін «знайшов крайніх» у авіатастрофі літака AZAL
Внаслідок авіакатастрофи загинули 38 осіб
фото з відкритих джерел

Путін спробував звинуватити Україну в катастрофі літака AZAL

Російський диктатор Володимир Путін уперше публічно згадав Україну у контексті катастрофи літака азербайджанської авіакомпанії AZAL, який Росія збила 25 грудня 2024 року. За його словами, «причини трагедії пов’язані з тим, що в небі нібито перебував український безпілотник». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Путін заявив, що, нібито, в день катастрофи російські сили стежили одразу за трьома українськими безпілотниками, які, за його версією, «перетнули кордон РФ».

«Причини авіакатастрофи літака AZAL пов'язані, зокрема, з тим, що в небі перебував український безпілотник», – заявив російський диктатор.

За словами Путіна, російська ППО випустила дві ракети, які не влучили безпосередньо в борт AZAL, але «вибухнули поруч, після чого літак зазнав пошкоджень від уламків».

Це фактично перша спроба Москви покласти частину провини за трагедію на Україну, хоча жодних доказів цих тверджень російська сторона не надала.

Заяву Путін зробив після зустрічі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим у Душанбе (Таджикистан), яка стала першими повноцінними переговорами двох лідерів за тривалий час.

Як відомо, катастрофа літака сталася 25 грудня 2024 року. Пасажирський літак Embraer E190, що прямував до Азербайджану, зазнав аварії поблизу Актау в Казахстані. Унаслідок падіння загинули 38 осіб. Президент Азербайджану Ільхам Алієв звинуватив у трагедії російську сторону.

Раніше ми писали, що на фюзеляжі пасажирського літака Embraer азербайджанської авіакомпанії Azal, який розбився 25 грудня, виявлено сліди від елементів ракети ППО. На хвостовій частині пасажирського літака є отвори, схожі на пробоїни від ураження елементами ракети протиповітряної оборони.

Варто зазначити, що інцидент збігся у часі з роботою російської ППО у Грозному, яка, за даними місцевих пабліків, могла бути задіяна для відбиття атаки безпілотників на Північному Кавказі. Цей факт посилив підозри, що літак могли збити російські системи ППО.

Нагадаємо, президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що країна готується подати міжнародний позов проти росії через катастрофу азербайджанського літака. Про це повідомляє Minval.az, передає «Главком».

Алієв зазначив, що інцидент із літаком AZAL є цілком очевидним: «Це настільки зрозуміло, як божий день». Проте за його словами, за сім місяців від російської сторони не було отримано жодної конкретної відповіді.

Попри неодноразові запити генерального прокурора Азербайджану до голови Слідчого комітету Росії, у відповідь надходить лише одне формулювання: «слідство триває».

Президент вважає таку позицію неприйнятною й неефективною. Він наголосив, що Азербайджан готує документи для звернення до міжнародних судових інстанцій.

Читайте також:

Теги: авіакатастрофа Азербайджан путін росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як змусити Росію платити за відновлення України вже зараз
Як змусити Росію платити за відновлення України вже зараз
Вчора, 11:40
Російські ракети поцілили в залізницю Полтави
Полтава: росіяни атакували залізницю та енергооб’єкт
7 жовтня, 09:25
Колишні українські військовополонені розповідають про жорстоке поводження та тортури в колонії ВК-10 у Мордовії
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
Перемога правлячої партії на виборах у Молдові, збиття дроном російського Мі-8. Головне за 29 вересня
Перемога правлячої партії на виборах у Молдові, збиття дроном російського Мі-8. Головне за 29 вересня
29 вересня, 21:33
Двоюрідна племінниця російського диктатора Анна Цивілєва
У Путіна почалася параноя
25 вересня, 14:11
Тіло Тюніна виявили на дорозі біля лісу
«Втомився боротися». У Росії застрелився топменеджер «Росатома»
20 вересня, 14:18
Ольга Решетилова стала військовим омбудсменом
Порушено повітряний простір Естонії, призначено військового омбудсмена. Головне за 19 вересня
19 вересня, 21:15
Повернення з полону. Родичі зниклих безвісті сподіваються, що їхні сини, батьки, чоловіки перебувають у російському полоні, проте таких випадків щороку все менше
Серед звільнених з полону менше 1% тих, хто був у списках зниклих безвісти – Координаційний штаб
17 вересня, 16:07
Атака на Польщу. Путін начебто запитує: «Що скажеш, Донні?»
Атака на Польщу. Путін начебто запитує: «Що скажеш, Донні?»
10 вересня, 12:30

Політика

Путін «знайшов крайніх» у авіатастрофі літака AZAL
Путін «знайшов крайніх» у авіатастрофі літака AZAL
Генштаб підтвердив ураження одного з найбільших у РФ заводів із переробки газу
Генштаб підтвердив ураження одного з найбільших у РФ заводів із переробки газу
Очільниця Місії України при НАТО пояснила роль Tomahawk для України
Очільниця Місії України при НАТО пояснила роль Tomahawk для України
Зеленський пояснив природу українофобії Орбана
Зеленський пояснив природу українофобії Орбана
Паливна криза у Росії. Зеленський назвав країни, які рятують Путіна
Паливна криза у Росії. Зеленський назвав країни, які рятують Путіна
Як приборкати Орбана? Зеленський розказав, що зріє в ЄС
Як приборкати Орбана? Зеленський розказав, що зріє в ЄС

Новини

В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua