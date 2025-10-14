Пєсков розхвалив Віткоффа, який годинами слухає байки Путіна про Україну

Пєсков: Ми вже добре знайомі з паном Віткоффом, він ефективний

Кремль підтримує призначення Трампом Стіва Віткоффа для врегулювання війни в Україні

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Москва «підтримує» рішення президента США Дональда Трампа доручити своєму спеціальному представнику Стіву Віткоффу зосередитися на врегулюванні війни, яку Росія веде проти України. Пєсков високо оцінив Віткоффа, назвавши його «ефективним переговорником». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Речник Кремля заявив, що в Москві нібито «підтримують політичну волю США до пошуку шляхів мирного врегулювання».

«Ми вже добре знайомі з паном Віткоффом, він ефективний, довів свою ефективність зараз на Близькому Сході, і сподіваємося, що його таланти і надалі сприятимуть роботі вже і на українському напрямку», – заявив Пєсков.

Пєсков також повторив кремлівську риторику, нібито що «російська сторона залишається відкритою до діалогу» і водночас заявив, що «вплив США спонукатиме Україну до більшої активності у мирному процесі».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп розповів про несподівано тривалу зустріч між його спецпосланцем Віткоффом та російським диктатором Володимиром Путіним. Трамп зізався, що відправив на переговори людину, яка не мала досвіду у цій сфері. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Трамп зізнався, що очікував на коротку розмову, але вона перетворилася на багатогодинне спілкування: «Я відправив Віткоффа на зустріч з Путіним, думаючи, що це буде 15−20 хвилин. Віткофф не мав уявлення про Росію чи Путіна. Він не знав багато про політику».

Незважаючи на відсутність у радника відповідних знань, його зустріч із Путіним тривала 5 годин.

Як відомо, речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Москва вкрай занепокоєна можливістю постачання Україні американських далекобійних ракет «Томагавк» (Tomahawk). При цьому він наголосив, що це озброєння нібито не зможе змінити ситуацію на лінії фронту.

«Тема «Томагавків» викликає у нас крайню стурбованість, про це вже говорив президент Путін», – зазначив Пєсков, додавши, що заяви про можливе постачання цієї зброї ретельно фіксуються.