Головна Світ Політика
search button user button menu button

Пєсков розхвалив Віткоффа, який годинами слухає байки Путіна про Україну

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Пєсков розхвалив Віткоффа, який годинами слухає байки Путіна про Україну
Пєсков: Ми вже добре знайомі з паном Віткоффом, він ефективний
колаж: glavcom.ua

Кремль підтримує призначення Трампом Стіва Віткоффа для врегулювання війни в Україні

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Москва «підтримує» рішення президента США Дональда Трампа доручити своєму спеціальному представнику Стіву Віткоффу зосередитися на врегулюванні війни, яку Росія веде проти України. Пєсков високо оцінив Віткоффа, назвавши його «ефективним переговорником». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Речник Кремля заявив, що в Москві  нібито «підтримують політичну волю США до пошуку шляхів мирного врегулювання».

«Ми вже добре знайомі з паном Віткоффом, він ефективний, довів свою ефективність зараз на Близькому Сході, і сподіваємося, що його таланти і надалі сприятимуть роботі вже і на українському напрямку», – заявив Пєсков.

Пєсков також повторив кремлівську риторику, нібито що «російська сторона залишається відкритою до діалогу» і водночас заявив, що «вплив США спонукатиме Україну до більшої активності у мирному процесі».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп розповів про несподівано тривалу зустріч між його спецпосланцем Віткоффом та російським диктатором Володимиром Путіним. Трамп зізався, що відправив на переговори людину, яка не мала досвіду у цій сфері. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Трамп зізнався, що очікував на коротку розмову, але вона перетворилася на багатогодинне спілкування: «Я відправив Віткоффа на зустріч з Путіним, думаючи, що це буде 15−20 хвилин. Віткофф не мав уявлення про Росію чи Путіна. Він не знав багато про політику».

Незважаючи на відсутність у радника відповідних знань, його зустріч із Путіним тривала 5 годин.

Як відомо, речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Москва вкрай занепокоєна можливістю постачання Україні американських далекобійних ракет «Томагавк» (Tomahawk). При цьому він наголосив, що це озброєння нібито не зможе змінити ситуацію на лінії фронту.

«Тема «Томагавків» викликає у нас крайню стурбованість, про це вже говорив президент Путін», – зазначив Пєсков, додавши, що заяви про можливе постачання цієї зброї ретельно фіксуються.

Читайте також:

Теги: Стів Віткофф Дмитро Пєсков росія США війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На борту гелікоптера перебували двоє людей, яких вдалося витягти з уламків
Гелікоптер зазнав аварії на пляжі у Каліфорнії: п’ятеро постраждалих
12 жовтня, 02:27
У серпні команда артиста зверталася до адміністрації Трампа з проханням про помилування
Репер P. Diddy просив Трампа про помилування
7 жовтня, 09:28
Мер Івано-Франківська Марцінків прогнозує зростання кількості російських ударів
«Кількість ударів зросте». Мер Івано-Франківська закликав готуватись до відключення світла
30 вересня, 12:59
Головком Олександр Сирський, начальник Генштабу Андрій Гнатов, міністр оборони України Денис Шмигаль, профільний заступник керівника Офісу Павло Паліса доповіли Зеленському
Зеленський: ймовірно, угорські дрони порушили повітряний простір України
26 вересня, 16:09
Михайло Мішустін посів 18 місце в рейтингу
Російський премʼєр увійшов до списку найвпливовіших євреїв
22 вересня, 06:41
Міноборони РФ зробило заяву про порушення повітряного простору Естонії
Міноборони РФ зробило заяву про порушення повітряного простору Естонії
20 вересня, 01:11
Lever Couture заснований українською дизайнеркою Лесею Верлінг’єрі з Одеси
Тайська співачка з’явилась на «Еммі» в сукні українського бренду (фото)
18 вересня, 09:03
Путін може потрапити в пастку власних понтів
Путін може потрапити в пастку власних понтів
18 вересня, 07:24
Навчання є плановими і спрямовані на поліпшення взаємодії трьох країн
США, Південна Корея і Японія почали спільні військові навчання
15 вересня, 07:53

Політика

Генсек НАТО порівняв постачання F-35 і Patriot із жартом про «Ладу» та холодильник
Генсек НАТО порівняв постачання F-35 і Patriot із жартом про «Ладу» та холодильник
Пєсков розхвалив Віткоффа, який годинами слухає байки Путіна про Україну
Пєсков розхвалив Віткоффа, який годинами слухає байки Путіна про Україну
США визначились з кількістю Tomahawk для України
США визначились з кількістю Tomahawk для України
Трамп обурився своїм фото на обкладинці Time
Трамп обурився своїм фото на обкладинці Time
Байден подякував Трампу
Байден подякував Трампу
Сварка Трампа й Макрона в Єгипті: розшифровано їхню розмову (відео)
Сварка Трампа й Макрона в Єгипті: розшифровано їхню розмову (відео)

Новини

Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua