Наступний виклик після Покровська. Зеленський назвав напрямок, де накопичуються росіяни

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Зеленський повідомив, що наступним великим викликом після Покровська є Новопавлівський напрямок
Президент про Новопавлівський напрямок: «Ми маємо чотири армії Російської Федерації»

Президент Володимир Зеленський повідомив, що наступним великим викликом після Покровська є Новопавлівський напрямок. Про це президент повідомив на закритій зустрічі з журналістами, де був присутній «Главком».

«Дуже напружені дії є на Новопавлівському напрямку. Напевно, після Добропілля і Покровська, наш наступний виклик, який на сьогодні є – це Новопавлівський напрямок», – зазначив він.

Як зазначив президент, на Новопавлівському напрямку українські війська стикаються з присутністю чотирьох армій Російської Федерації, які раніше контролювали вогнем низку територій і використовували диверсійні групи для впливу на ситуацію. «Чотири села повністю очищені нашими військами. Ще за чотири боремося», – запевнив Зеленський.

Щодо Лиманського напрямку, Зеленський зазначив, що ворог зазнав значних втрат останніми днями, що дозволило українським силам відновити деякі втрачені позиції.

Що стосується забезпечення українських військ, то ситуація в цілому є стабільною, але виникає дефіцит дронів. Російські війська мають значну перевагу у використанні дронів на оптоволокні, що створює для України певні труднощі. 

«Кількість людей у росіян, ви розумієте, більша. Сьогодні у них перевага – це дрони на оптоволокні, їх у них більше відчутно, і ми нарощуємо нашу спроможність у цьому», – додав президент.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що на активній лінії фронту довжиною близько 1250 км ворог зосередив приблизно 712 тис. російських військових. Щодня відбувається до 190 боєзіткнень, але українські сили успішно перехоплюють ініціативу та зривають спроби прориву противника. 

Сирський розповів про останні бої на Новопавлівському напрямку, де російські війська намагалися прорвати українську оборону, але їхні спроби були успішно зірвані.

