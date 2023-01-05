На Росію чекає «війна відосиків»

Як Пріґожину досі вдається переконувати Путіна в своїй корисності і героїчності?

Путін в бункері, Шойґу в Москві, героїчний тіктокер Кадиров в Ґрозном, кухар-«молотобоєць» Пріґожин знімає мотивуючі відосики у в'язницях і моргах, щоб не втрапити під чергову спецоперацію СБУ.

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Кадиров хоч на окупованій території ближче до лінії зіткнення робив блискавичні наїзди (прилетів – зняв кліп для ТікТоку – звалив зі швидкістю гірського барана). Пріґожин же не ризикує наближатись навіть на ракетний на постріл до фронту – а раптом щось прилетить, а раптом СБУ який дрон на нього наведе?

Цікаво, його там Кадиров сильно чморить за боягузтво і мокрі штанці? І як Пріґожину досі вдається переконувати Путіна в своїй корисності і героїчності? Тим більше, що його озброєні втікачі-зеки вже створюють серйозну загрозу для російських цивільних.

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Пріґожин, звісно, пробує накачати собі імідж «суворої і безжальної спецури» – але в глибокому тилу це якось дуже непереконливо виглядає. Чи, може, лисий офіціант, таки ризикне доїхати до Бахмуту?

Бо ще трохи – і російські пабліки обговорюватимуть, як Кадиров прилюдно плюнув на медальки «заслужонного кухонного орденоносця – героя Росії і динири». А Пріґожину, в принципі, і відповісти нема чим. Навіть якщо за ним тягають кофр з «наградною кувалдою».

З іншого боку, може, буде «війна відосиків»: героїчно-загрозливі тіктоки Кадирова з кавказьких аулів – проти суворих відосиків Пріґожина з «героїчної оборони Бахмуту». Чи хоча би з Шахтарська чи Макіївки, якщо до Бахмуту наближатись надто лячно.

Бо поки виглядає так, що Кадиров – в героях, ще й захапав собі підготовку новобранців. А Пріґожина, ймовірно, вже готуються злити – не так через надмірну жорстокість, як через повну відсутність користі з нього. А тилових «героїв» Кремлю і так не бракує.