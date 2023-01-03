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Віктор Небоженко Директор соціологічної служби «Український барометр»

Путін знайшов цапа-відбувайла для ганебного перемир'я з Україною

glavcom.ua
«Путін у небезпечній спецоперації, яка рятує його владу і престиж, звичайно, вибере олишнього президента Росії Медведєва»
фото: reuters

Істеблішмент Росії починає підозрювати...

Колишній президент Росії Медведєв і господар ПВК «Вагнер» рецидивіст Пригожин – це два публічні та скоростиглі «кандидати» у президенти Росії.

За планом Путіна завдання будь-якого з них якось вивести російські війська з України і підписати ганебне перемир'я з Україною замість Путіна. Ні Дюмін, ні син Патрушева не пробачать йому такої підстави. Здається, Захід також схиляється до цього плану.

Але Путін у цій небезпечній спецоперації, яка рятує його владу і престиж, звичайно, вибере собі у тимчасові та одноразові наступники колишнього президента Росії Медведєва, згодного на цю ганебну роль і подальші знущання з нього.

А ось доля Пригожина наразі не визначена. Путін досяг свого – військові ненавидять зека Пригожина, а велика російська бюрократія стривожена зухвалою спробою господаря ПВК «Вагнер» швидко захопити владу в Санкт-Петербурзі та загальноросійські ЗМІ.

Істеблішмент Росії починає підозрювати, те, що не вийшло у Путіна в Україні – СВО та бліцкриг як спосіб швидкого захоплення України, тепер буде активно використано всередині Росії. Путін явно розпочав спеціальну політичну операцію всередині Росії з метою стрімкого перерозподілу влади та бізнес-ресурсів (бліцкриг) країни на користь свого нового вірного йому оточення. Для Путіна продовження провальної війни з Україною та фашизації російського суспільства (репресії, закручування гайок та мілітаризації економіки та суспільства) це лише спосіб здійснення сталінської перебудови у 21 столітті та збереження своєї авторитарної влади ще на десять років.

Але для цього йому треба навісити на когось іншого, наприклад, на Медведєва, відповідальність за провалену війну з Україною. А потім звинуватити його в зраді та ганьбі, і «в ударі в спину». В історії так було вже неодноразово.

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Теги: путінський режим військові ПВК Вагнера Дмитро Медведєв путін

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