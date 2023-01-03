Терорист Пригожин пояснив, чому російські бойовики застрягли біля Бахмута

Пригожин: «За кожен будинок хлопці борються інколи не один день, інколи тижнями за один будинок»

Ватажок приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин знайшов пояснення, чому його найманцям ніяк не вдається захопити Бахмут Донецької області. За його словами, у всьому винні Збройні сили України, які організували щонайменше «п'ятсот рубежів оборони». Про це Пригожин заявив у коментарі пропагандистським ЗМІ.

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Пригожин визнав, що «вагнерівці» інколи днями борються за кожен будинок у Бахмуті. Тим не менше, спроби захопити місто з тріском провалюються вже який місяць поспіль. «Артемівськ (Бахмут – ред.) – це фортеця у кожному домі. За кожен будинок хлопці борються інколи не один день, інколи тижнями за один будинок. Один будинок взяли, другий будинок взяли... Що таке прорвати оборону? Я вам скажу, що таке "прорвати оборону». Це сьогодні один будинок взяв, прорвав оборону, а за цим будинком ще одна оборона. Правильно? І не одна оборона. Таких ліній оборони.... Скільки в Артемівську рубежів оборони? Напевно, якщо сказати 500, ми не помилимося, так? Кожні 10 метрів – рубіж оборони», – заявив Пригожин.

«Вагнерівці» додали, що їм бракує броньованої техніки та боєприпасів.

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Нагадаємо, триває 314-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують вести повномасштабну збройну агресію проти нашої держави. Противник не відмовляється від планів, щодо виходу на адміністративний кордон Донецької області.

Противник, намагаючись взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області, зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському напрямку. Робить спроби покращити тактичне положення на Лиманському та Авдіївському напрямках, підсилює угруповання на Новопавлівському напрямку за рахунок підрозділів, перекинутих з Херсонського напрямку.