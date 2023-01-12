Путін визнав, що санкції його нервують

Росію дійсно витискають з усіх можливих ринків, користуючись санкціями

Путін на урядовій нараді в середу був змушений публічно визнати давно очевидний всьому світу факт: «Конкуренти РФ використовують політичні інструменти, щоб створити проблеми російським нафтогазовим компаніям».

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Звісно, використовують. І Росію дійсно витискають з усіх можливих ринків, користуючись санкціями і тим, як вона підставила себе з нападом на Україну.

Конкуренти навряд чи розраховують повністю викинути Росію з ринків – але якщо в якомусь секторі така можливість з'явиться, від неї ніхто не відмовиться. Крім того, планований демонтаж Росії задля безпеки регіону і світу також означатиме, що національним державам з вже національними сировинними ресурсами доведеться практично заново прориватись на ринки.

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Поки Росія пробує втриматись за клієнтів через дисконти на сировину: зокрема, на ту ж нафту. Попри цінову стелю, попри падіння цін на Urals нижче від середньої вартості видобутку Кремль ще додатково знижує ціну через дисконти для тих клієнтів, що ще лишились.

Очевидно, ситуація з нелояльністю клієнтів і тиском конкурентів зайшла вже настільки далеко, що це серйозно занепокоїло Путіна. Якщо вже він публічно озвучив це як проблеми: тиск конкурентів і необхідність продавати нафту собі в збиток, аби її хоч хтось продовжував купувати.